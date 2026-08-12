अंतरराष्ट्रीय युवा दिवस : जेन-जी के तेवर से बदलाव की बयार
अंतरराष्ट्रीय युवा दिवस 2026 पर युवा अपने हक की आवाज उठा रहे हैं। शिक्षा, रोजगार, और भविष्य के मुद्दों पर युवाओं का आंदोलन दिल्ली से रांची तक फैल गया है। सोशल मीडिया का प्रभावी इस्तेमाल करते हुए, युवा जन जागरूकता को बढ़ा रहे हैं। उनसे जुड़े सवालों को संगठित तरीके से उठाया जा रहा है।
अंतरराष्ट्रीय युवा दिवस 2026 पर युवा अपने हक की आवाज भी उठा रहे हैं। उनकी विभिन्न परिस्थितियां, साझा आकांक्षाएं हैं। संयुक्त राष्ट्र के अनुसार दुनिया के अलग-अलग हिस्सों में रहने वाले युवाओं की परिस्थितियां भले अलग हों, लेकिन बेहतर शिक्षा, सम्मानजनक रोजगार, निर्णय प्रक्रिया में भागीदारी और बेहतर भविष्य की आकांक्षाएं उन्हें एक-दूसरे से जोड़ती हैं। युवा अब सिर्फ पढ़ाई, नौकरी और कैरियर तक सीमित नहीं रहना चाहते। अपने अधिकार, शिक्षा व्यवस्था, रोजगार, पारदर्शिता और भविष्य से जुड़े सवालों पर भी खुलकर आवाज उठा रहे हैं। देश के अलग-अलग हिस्सों में हाल के युवा आंदोलनों ने इस बदलाव को और स्पष्ट किया है। दिल्ली से शुरू हुई आवाज पटना तक पहुंची और अब रांची में युवाओं का आंदोलन सुर्खियों में है। सरकारी भर्ती परीक्षाओं और रोजगार से जुड़े मुद्दों को लेकर रांची में हजारों युवा प्रदर्शन कर रहे हैं। जेन-जी की खासियत यह है कि वह अपनी बात रखने के लिए पारंपरिक माध्यमों के साथ सोशल मीडिया का भी प्रभावी इस्तेमाल कर रही है। किसी मुद्दे पर पोस्ट, वीडियो, लाइव चर्चा और ऑनलाइन अभियान के जरिए कुछ ही समय में बड़ी संख्या में युवाओं को जोड़ा जा रहा है। हाल के आंदोलनों ने यह भी दिखाया है कि युवा अब सवाल पूछने और जवाब मांगने से पीछे नहीं हट रहे हैं।
आंदोलन से बढ़ी जागरूकता
दिल्ली में शिक्षा और परीक्षा व्यवस्था से जुड़े मुद्दों को लेकर युवाओं की सक्रियता ने देशभर का ध्यान खींचा। इसके बाद दूसरे शहरों में भी युवाओं ने अपने स्थानीय मुद्दों को लेकर आवाज बुलंद की। रांची में सरकारी भर्ती परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं और रोजगार के सवाल को लेकर युवा सड़कों पर उतरे। इससे युवाओं में यह संदेश गया कि अपनी समस्या को संगठित और लोकतांत्रिक तरीके से उठाया जा सकता है।
पढ़ाई के साथ समाज को समझ रहे युवा
शहर के कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में पढ़ने वाले युवाओं में भी बदलाव दिखाई दे रहा है। युवा अब केवल परीक्षा पास करने तक सीमित नहीं रहना चाहते। वे देश-दुनिया की घटनाओं, रोजगार, शिक्षा, तकनीक, पर्यावरण और सामाजिक समस्याओं पर चर्चा कर रहे हैं। डिबेट, सेमिनार और सोशल मीडिया चर्चाओं के जरिए अपनी तार्किक क्षमता विकसित करने पर भी जोर दिया जा रहा है।
सोशल मीडिया ने दिया नया मंच
पहले किसी आंदोलन या सामाजिक मुद्दे को लोगों तक पहुंचाने के लिए अखबार, टीवी या सार्वजनिक सभाओं पर निर्भरता थी। अब मोबाइल और सोशल मीडिया ने युवाओं को सीधे अपनी बात रखने का मंच दे दिया है। एक वीडियो या पोस्ट हजारों लोगों तक पहुंच सकती है। यही कारण है कि छोटे शहरों के युवा भी अपने विचारों और गतिविधियों के कारण व्यापक पहचान बना रहे हैं।
युवाओं की आवाज
पढ़ाई पूरी करने के बाद रोजगार के अवसर मिलना सबसे बड़ी जरूरत है। भर्ती प्रक्रिया पारदर्शी हो और परीक्षाओं में गड़बड़ी होने पर जिम्मेदारी तय होनी चाहिए।
-वासु शर्मा
युवा मानते हैं कि लोकतंत्र में अपनी समस्याओं और अधिकारों को लेकर सवाल पूछना जरूरी है। किसी भी मुद्दे पर असहमति को तर्क और संवाद के माध्यम से सामने रखा जाना चाहिए।
-मोहम्मद अनस
युवाओं के अनुसार सोशल मीडिया केवल मनोरंजन का माध्यम नहीं है। इसका इस्तेमाल शिक्षा, जागरूकता और सामाजिक बदलाव के लिए भी किया जा सकता है。
-कृष्णकांत शर्मा
युवा अपने करियर और जीवन से जुड़े फैसलों में अधिक स्वतंत्रता चाहते हैं। बेहतर शिक्षा, रोजगार, सुरक्षित वातावरण और अपनी प्रतिभा के अनुसार आगे बढ़ने के अवसर उसकी प्राथमिकता हैं।
-वरदान गर्ग
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