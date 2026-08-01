परीक्षाओं की सीबीआई जांच की मांग को लेकर भाजयुमो ने सौंपा ज्ञापन

झारखंड में भारतीय जनता युवा मोर्चा ने विभिन्न भर्ती परीक्षाओं में भ्रष्टाचार और अनियमितताओं के खिलाफ प्रदर्शन किया। नेताओं ने मुख्यमंत्री से नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए इस्तीफा देने की मांग की। अभ्यर्थियों ने निष्पक्ष भर्ती प्रक्रिया की मांग की है और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की अपील की है।

गढ़वा, प्रतिनिधि। झारखंड में विभिन्न भर्ती परीक्षाओं में कथित भ्रष्टाचार, पेपर लीक, अनियमितता और सीटों की खरीद-फरोख्त के विरोध में भारतीय जनता युवा मोर्चा ने शनिवार को उपायुक्त के माध्यम से राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपकर निष्पक्ष जांच और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की।

भर्तियों में अनियमितताएं जिलाध्यक्ष मुन्ना तिवारी के नेतृत्व में डीडीसी प्रेमलता मुर्मू को सौंपे गए ज्ञापन में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए इस्तीफा देने की भी मांग की गई। ज्ञापन में उल्लेख किया गया है कि जेपीएससी, जेएसएससी, उत्पाद सिपाही भर्ती, जेपीसीएल सहित कई भर्ती परीक्षाओं में कथित गड़बड़ियों के कारण राज्य के लाखों युवा-युवतियों का भविष्य प्रभावित हुआ है।

आंदोलन की अवधि उक्त मामलों के विरोध में अभ्यर्थी पिछले छह दिनों से राज्यभर में आंदोलनरत हैं और निष्पक्ष व पारदर्शी भर्ती प्रक्रिया की मांग कर रहे हैं। भाजयुमो कार्यकर्ताओं ने सभी विवादित भर्ती परीक्षाओं की जांच सीबीआई से कराने और भर्ती घोटालों में संलिप्त दोषियों के खिलाफ फास्ट ट्रैक कोर्ट के माध्यम से शीघ्र सुनवाई कर कठोर दंड सुनिश्चित कराने की मांग किया है।

मुआवजे की मांग साथ ही जेपीएससी के तीनों सदस्यों को तत्काल पद से हटाकर उनकी गिरफ्तारी की भी मांग की गई। उसके अलावा उत्पाद सिपाही भर्ती की दौड़ परीक्षा के दौरान जान गंवाने वाले अभ्यर्थियों के परिजनों को समुचित मुआवजा और आवश्यक सरकारी सहायता उपलब्ध कराने की भी मांग उठाई गई। मौके पर भाजयुमो जिलाध्यक्ष मुन्ना तिवारी ने कहा कि झारखंड के युवाओं के भविष्य के साथ किसी भी प्रकार का खिलवाड़ स्वीकार नहीं किया जाएगा।

भाजयुमो की चेतावनी उन्होंने कहा कि राज्य के लाखों अभ्यर्थी केवल निष्पक्ष, पारदर्शी और भ्रष्टाचारमुक्त भर्ती प्रक्रिया चाहते हैं। अगर सरकार भर्ती घोटालों के दोषियों पर सख्त कार्रवाई नहीं करती है, तो भाजयुमो युवाओं के हित में अपने आंदोलन को और तेज करेगा। ज्ञापन सौंपने के दौरान पूर्व सांसद घूरन राम, भाजपा के पूर्व जिलाध्यक्ष रघुराज पांडेय, बिनोद तिवारी, कन्हैया चौबे, विवेकानंद तिवारी, अरविंद तूफानी, जिला महामंत्री मुकेश चौबे, जितेंद्र प्रसाद, राजीव तिवारी, अनीता गुप्ता, मधुलता कुमारी, विकास तिवारी, मनोज जायसवाल, कुंदन चंद्रवंशी, अशोक केशरी, धनंजय गौंड, लालमोहन, मनीष गुप्ता, कुंदन प्रसाद, रामलला दुबे, पीयूष चौबे, प्रवीण पाल सहित भाजपा एवं भाजयुमो के कार्यकर्ता और युवा शामिल थे।