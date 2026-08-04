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जेपीएससी जेएसएससी गड़बड़ी को लेकर हजारीबाग में छात्रों का फूटा गुस्सा

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, हजारीबाग
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झारखंड लोक सेवा आयोग और झारखंड कर्मचारी चयन आयोग की परीक्षाओं में धांधली और पेपर लीक के खिलाफ हजारीबाग में युवाओं का प्रदर्शन हुआ। छात्रों ने सरकार से निष्पक्ष जांच, परीक्षा कैलेंडर को नियमित करने, और पारदर्शिता की मांग की। प्रदर्शनकारियों ने चेतावनी दी कि अगर सरकार समय पर कार्रवाई नहीं करती, तो आंदोलन पूरे झारखंड में फैल जाएगा।

जेपीएससी जेएसएससी गड़बड़ी को लेकर हजारीबाग में छात्रों का फूटा गुस्सा

हजारीबाग, हमारे प्रतिनिधि। झारखंड लोक सेवा आयोग और झारखंड कर्मचारी चयन आयोग की परीक्षाओं में कथित धांधली, पेपर लीक और व्यवस्थागत अनियमितताओं के खिलाफ युवाओं का आक्रोश अब सड़क पर उतर आया है। इसी क्रम में मंगलवार को हजारीबाग जिला समाहरणालय के समक्ष सैकड़ों की संख्या में छात्र, प्रतियोगी परीक्षार्थी और विभिन्न छात्र संगठनों के प्रतिनिधि एकजुट हुए और एक दिवसीय धरना-प्रदर्शन किया।

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प्रदर्शन का उद्देश्य

धरना स्थल पर आयोजित सभा के दौरान वक्ताओं ने सरकार और आयोगों की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल उठाए। प्रदर्शनकारियों ने मांग किया कि जेपीएससी और जेएसएससी की तमाम विवादित परीक्षाओं और प्रश्नपत्र लीक मामलों की निष्पक्ष उच्चस्तरीय जांच केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) से कराई जाए। परीक्षाओं के कैलेंडर को नियमित करने के साथ-साथ रिजल्ट प्रकाशन में पूरी पारदर्शिता बरती जाए। राज्य के स्थानीय युवाओं के हितों को सुरक्षित करते हुए दोषमुक्त नियोजन नीति शीघ्र लागू की जाए।

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युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़

सभा को संबोधित करते हुए छात्र नेताओं ने कहा कि वर्षों तक दिन-रात मेहनत कर प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले युवाओं के सपनों को सिस्टम की लापरवाही और भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ाया जा रहा है। बार-बार पेपर लीक होना और परीक्षा परिणाम में देरी या गड़बड़ी होना इस बात का प्रमाण है कि आयोग युवाओं का भविष्य अंधकारमय कर रहे हैं।

प्रदर्शन के अंत में छात्र प्रतिनिधियों ने जिला प्रशासन के माध्यम से राज्यपाल और मुख्यमंत्री के नाम एक ज्ञापन भी सौंपा। साथ ही चेतावनी दी गई कि यदि सरकार ने जल्द ही इन मांगों पर संज्ञान नहीं लिया और पारदर्शी व्यवस्था सुनिश्चित नहीं की, तो इस आंदोलन को सिर्फ हजारीबाग तक सीमित न रखकर पूरे झारखंड में उग्र रूप दिया जाएगा, जिसकी पूरी जिम्मेदारी शासन-प्रशासन की होगी。

प्रश्न और उत्तर

प्रदर्शन का मुख्य मुद्दा क्या था?
प्रदर्शन का मुख्य मुद्दा झारखंड लोक सेवा आयोग और झारखंड कर्मचारी चयन आयोग की परीक्षाओं में धांधली, पेपर लीक और व्यवस्थागत अनियमितताएँ थीं।
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