शिक्षकों के खाली पद पुराने नियमों से भरने की मांग पर प्रदर्शन
- माध्यमिक शिक्षा मंत्री के आवास का किया घेराव लखनऊ, प्रमुख संवाददाता अशासकीय
अशासकीय सहायता प्राप्त (एडेड) माध्यमिक स्कूलों में टीजीटी-पीजीटी शिक्षकों के खाली 20 हजार पदों को पुरानी नियमावली से भरे जाने की मांग को लेकर युवाओं ने प्रदर्शन किया। युवा मंच के बैनर तले युवाओं ने राजधानी स्थित माध्यमिक शिक्षा राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) गुलाब देवी के आवास का घेराव किया। मंत्री के आवास पर नहीं थीं और पुलिस ने उन्हें रोक दिया। जिसके बाद अभ्यर्थियों ने नारेबाजी की। पुरानी नियमावली को बहाल किए जाने की मांग को लेकर उन्होंने प्रदर्शन शुरू कर दिया। पुलिस-प्रशासन के अधिकारियों ने उन्हें समझाया और विभागीय अधिकारियों से वार्ता कराई।युवा मंच के प्रदेश अध्यक्ष अनिल सिंह के नेतृत्व में प्रतिनिधिमंडल ने माध्यमिक शिक्षा निदेशक प्रताप सिंह बघेल व अपर शिक्षा निदेशक कामता राम पाल से वार्ता की।
अधिकारियों ने कहा कि वह अभ्यर्थियों की मांगों को शासन स्तर पर पहुंचाएंगे। शासन स्तर पर इस प्रकरण पर जल्द निर्णय लिया जाएगा। युवा मंच के प्रतिनिधिमंडल में अखिलेश वर्मा, अमित पांडेय, अशोक यादव, दीपा सिंह व भानु शुक्ला इत्यादि शामिल रहे।
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें