शिक्षकों के खाली पद पुराने नियमों से भरने की मांग पर प्रदर्शन

अशासकीय सहायता प्राप्त (एडेड) माध्यमिक स्कूलों में टीजीटी-पीजीटी शिक्षकों के खाली 20 हजार पदों को पुरानी नियमावली से भरे जाने की मांग को लेकर युवाओं ने प्रदर्शन किया। युवा मंच के बैनर तले युवाओं ने राजधानी स्थित माध्यमिक शिक्षा राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) गुलाब देवी के आवास का घेराव किया। मंत्री के आवास पर नहीं थीं और पुलिस ने उन्हें रोक दिया। जिसके बाद अभ्यर्थियों ने नारेबाजी की। पुरानी नियमावली को बहाल किए जाने की मांग को लेकर उन्होंने प्रदर्शन शुरू कर दिया। पुलिस-प्रशासन के अधिकारियों ने उन्हें समझाया और विभागीय अधिकारियों से वार्ता कराई।युवा मंच के प्रदेश अध्यक्ष अनिल सिंह के नेतृत्व में प्रतिनिधिमंडल ने माध्यमिक शिक्षा निदेशक प्रताप सिंह बघेल व अपर शिक्षा निदेशक कामता राम पाल से वार्ता की।