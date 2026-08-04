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परीक्षा में धांधली के खिलाफ छात्रों का प्रदर्शन

By Hindustan | Bureau
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परीक्षा में धांधली के खिलाफ छात्रों का प्रदर्शन

रामगढ़, प्रतिनिधि झारखंड में लगातार सामने आ रहे कथित परीक्षा अनियमितताओं, पेपर लीक और अभ्यर्थियों के सीट बेचने से भविष्य से जुड़े मुद्दों को लेकर आज रामगढ़ के सुभाष चौक स्थित नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा के समक्ष युवाओं ने शांतिपूर्ण विरोध-प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के दौरान युवाओं ने हाथों में तख्तियां लेकर राज्य में प्रतियोगी परीक्षाओं की पारदर्शिता, निष्पक्ष जांच तथा दोषियों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की मांग की। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि बार-बार परीक्षा संबंधी विवादों के कारण लाखों युवाओं का भविष्य प्रभावित हो रहा है। जिससे अभ्यर्थियों में निराशा और असंतोष बढ़ रहा है। आज हजारों हजार के जनसंख्या में झारखंड के छात्र राजधानी रांची व अन्य कई जिलों में अपने भविष्य को लेकर आंदोलनरत हैं।

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युवा सामाजिक कार्यकर्ता शशिशेखर सिंह ने कहा कि आज जब दिशोम गुरु शिबू सोरेन की प्रथम पुण्यतिथि पर हेमंत सोरेन जी हमारे बगल के गांव नेमरा में है तो आज उन्हें जगाने का एक और प्रयास किया गया है। झारखंड के छात्रों की मांग को सुनने और जेपीएससी परीक्षा की सीबीआई जांच की अनुशंसा और शिक्षा मंत्री के पद से नैतिकता के आधार पर इस्तीफ़ा देकर जिम्मेवारी सुनिश्चित करने का आग्रह किया। छात्र नेता नितेश कुमार मोदी ने मुख्यमंत्री जी से हठधर्मिता छोड़ने और झारखंड के बेटे-बेटियों से बात कर उनकी पीड़ा को सुनने व संवाद स्थापित करने की बात कही। प्रदर्शन में तरुण साव, संजय अग्रवाल आदि शामिल थे।

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