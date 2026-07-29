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जेपीएससी-जेएसएससी परीक्षाओं में अनियमिता को लेकर युवाओं में उबाल

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, रांची
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झारखंड में हजारों युवाओं ने जेपीएससी और जेएसएससी की विवादित परीक्षाओं के खिलाफ विरोध किया। संविधान मार्च में शामिल हुए युवाओं ने अनियमितताओं, धांधली और भ्रष्टाचार के खिलाफ नारेबाज़ी की। किन्नर समाज ने भी छात्रों का समर्थन किया। प्रमुख मांगों में विवादित परीक्षाओं को रद्द करना और सीबीआई जांच कराना शामिल है।

जेपीएससी-जेएसएससी परीक्षाओं में अनियमिता को लेकर युवाओं में उबाल

रांची, वरीय संवाददाता। झारखंड लोक सेवा आयोग (जेपीएससी), झारखंड कर्मचारी चयन आयोग (जेएसएससी) में भ्रष्टाचार मुक्त भर्ती अभियान के तहत बुधवार को हजारों की संख्या में युवाओं ने विरोध दर्ज कराया। इस दौरान 14वीं जेपीएससी, जेएसएससी सीजीएल के अलावा अन्य चयन परीक्षाओं में अनियमितताएं, धांधली और भ्रष्टाचार के विरोध में संविधान मार्च निकाला गया। यह मार्च जयपाल सिंह स्टेडियम से शुरू होकर अलबर्ट एक्का चौक तक गया। इसमें ज्यादातर हजारीबाग से आए युवा शामिल हुए। पदयात्रा में युवाओं के हाथों में तिरंगा और मांग लिखी तख्तियां थीं। इस दौरान युवाओं ने झारखंड सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। इससे पूर्व में दीनबंधु मंडल और राम अवतार महतो ने झारखंड के जेनजी युवाओं को सोशल मीडिया में पोस्ट कर इस पदयात्रा में काफी संख्या में शामिल होने का आह्वान किया था। इसके बाद हजारों की संख्या में युवा धरने और अपना विरोध दर्ज कराया गया।

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संविधान पदयात्रा में छात्रों के समर्थन

संविधान पदयात्रा में छात्रों के समर्थन में किन्नर समाज के लोग भी उतरे और सरकार से छात्रों के हित में फैसला लेने की मांग की। विरोध प्रदर्शन के दौरान छात्रों ने संविधान की प्रस्तावना भी पढ़ी। संविधान मार्च के दौरान चौराहा रहा जाम एक साथ हजारों की संख्या में युवाओं का विरोध और संविधान मार्च होने के कारण अल्बर्ट एक्का चौक जाम की स्थिति में आ गया था। सुरक्षा के लिए जैप और झारखंड पुलिस के महिला-पुरुष बल को तैनात किया गया था।

प्रमुख मांगें

जेपीएससी और जेएसएससी की विवादित परीक्षाओं को रद्द किया जाए।

सभी जरूरी परीक्षाओं की सीबीआई या स्वतंत्र एजेंसी से जांच कराई जाए।

जेपीएससी और जेएससी के अध्यक्ष एवं सदस्यों को पद से हटाया जाए।

भविष्य की परीक्षाओं में कठोर परिश्रम व विश्वसनीय धातुओं का चयन हो।

भर्ती प्रक्रिया में व्यापक सुधार (रिफॉर्म जेपीएससी-जेएससी) लागू किए जाएं।

क्या-क्या नारे लगे

रिफॉर्म जेपीएससी, रिफॉर्म जेएसएससी

जेपीएससी-जेएसएससी की विवादित परीक्षाएं रद्द करो

सीबीआई जांच कराओ, युवाओं को न्याय दिलाओ

भ्रष्टाचार मुक्त भर्ती हमारा अधिकार

मांगें नहीं मानीं तो सरकार जवाब दे

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

जेपीएससी और जेएसएससी की परीक्षा क्यों विवादित मानी जा रही है?
जेपीएससी और जेएसएससी की परीक्षा में अनियमितताएं, धांधली और भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं।

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