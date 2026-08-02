भ्रष्टाचार के विरोध में भाजयुमो का धरना-प्रदर्शन
देवघर में भारतीय जनता युवा मोर्चा के जिलाध्यक्ष आशीष दुबे के नेतृत्व में झारखंड सरकार के खिलाफ धरना-प्रदर्शन हुआ। उन्होंने जेपीएससी, जेएसएससी, और सीजीएल परीक्षा में धांधली का आरोप लगाया। ज्ञापन राज्यपाल को सौंपा गया। युवा सरकार की चुप्पी पर नाराज हैं और भ्रष्टाचार की निष्पक्ष जांच की मांग कर रहे हैं।
देवघर, प्रतिनिधि। समाहरणालय के समक्ष शनिवार को भारतीय जनता युवा मोर्चा के जिलाध्यक्ष आशीष दुबे के नेतृत्व में झारखंड में हेमंत सरकार के 7 साल के कार्यकाल में जेपीएससी, जेएसएससी, सीजीएल,उत्पाद सिपाही भर्ती परीक्षा में भारी धांधली एवं भ्रष्टाचार के विरोध में धरना-प्रदर्शन आयोजित किया गया।
धरना-प्रदर्शन का आयोजन
धरना-प्रदर्शन के बाद राज्यपाल के नाम एक ज्ञापन जिला प्रशासन को सौंपा गया। मौके पर भाजयुमो ज़िलाध्यक्ष ने कहा कि झारखंड का युवा आज अपने भविष्य को बचाने के लिए सड़कों पर उतरने को मजबूर है। यह अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है कि राज्य सरकार युवाओं के आक्रोश को गंभीरता से लेने के बजाय लगातार चुप्पी साधे हुए है। परीक्षा में किसी भी प्रकार की अनियमितता या भ्रष्टाचार हुआ है, तो उसकी निष्पक्ष जांच कर दोषियों को कठोर से कठोर दंड मिलना चाहिए। भारतीय जनता युवा मोर्चा युवाओं के अधिकारों की लड़ाई सड़क से सदन तक पूरी मजबूती से लड़ता रहेगा। हम किसी भी प्रतिभाशाली छात्र के भविष्य के साथ अन्याय बर्दाश्त नहीं करेंगे।
भाजयुमो कार्यकर्ताओं की उपस्थिति
इस अवसर पर जिला उपाध्यक्ष पंकज सिंह भदौरिया, जिला मंत्री द्वय मनोज मिश्रा व संतोष मुर्मू, रमेश गुड्डू, संजय गुप्ता, अमरजीत दुबे, तूफ़ान महाथा, सौरभ पाठक, अमृत मिश्रा, राहुल पाठक, प्रमोद कुमार, महेंद्र मौर्य, दिगम्बर पाण्डेय, सुनील कुमार यादव, हरिओम शरण, मनोहर चौधरी, जय प्रकाश, दशरथ दास, त्रिभुवन, पप्पू यादव, रमेश चौधरी, रमेश कुमार गुप्ता, सुनील गुप्ता, विक्रम पंडित, योगेश यादव, लखन मंडल, अमरनाथ गुप्ता, गुमान मंडल,भास्कर कुमार, सुबोध लाल शर्मा सहित भाजयुमो के अन्य कार्यकर्ता उपस्थित थे।
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