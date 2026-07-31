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बच्चों ने प्रतियोगिताओं में किया उत्कृष्ट प्रदर्शन

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, मेरठ
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युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा आयोजित ‘नशा मुक्त युवा, विकसित भारत’ कार्यक्रम में केके पब्लिक स्कूल के छात्रों ने उत्कृष्ट प्रदर्शन किया। कक्षा 12 के छात्र अखिल ने स्लोगन प्रतियोगिता में पहला स्थान और अभिनव ने पेंटिंग प्रतियोगिता में तीसरा स्थान हासिल किया। दोनों छात्रों को पुरस्कार मिला।

बच्चों ने प्रतियोगिताओं में किया उत्कृष्ट प्रदर्शन

युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय, भारत सरकार तथा माय भारत के तत्वावधान में आईआईएमटी विश्वविद्यालय, गंगानगर मेरठ में आयोजित ‘नशा मुक्त युवा, विकसित भारत’ कार्यक्रम के अंतर्गत विभिन्न प्रतियोगिताओं में केके पब्लिक स्कूल के बच्चों ने उत्कृष्ट प्रदर्शन कर स्कूल का नाम रोशन किया। स्लोगन प्रतियोगिता में विभिन्न स्कूलों एवं कॉलेजों के 20 प्रतिभागियों के बीच कक्षा 12 के छात्र अखिल ने बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए प्रथम स्थान प्राप्त किया। वहीं, पेंटिंग प्रतियोगिता में 50 से अधिक प्रतिभागियों के बीच कक्षा 12 के छात्र अभिनव ने अपनी प्रतिभा का परिचय देते हुए तृतीय स्थान हासिल किया। दोनों विद्यार्थियों को पदक एवं सम्मान मिलने पर स्कूल प्रबंधक सुशील कुमार, सचिव संजीव कुमार तथा प्रधानाचार्य डॉ. उत्तम सिंह छात्रों को बधाई दी।

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