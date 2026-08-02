नशे से दूर रहकर विकसित भारत के निर्माण में दें योगदान
सीतापुर के ग्रामोदय विश्वविद्यालय में 'नशा मुक्त युवा फॉर विकसित भारत' अभियान की शुरुआत हुई। इस अवसर पर शिक्षकों और छात्रों ने पीएम मोदी का वर्चुअल उद्बोधन सुना। विश्वविद्यालय परिवार ने नशामुक्ति और स्वस्थ भारत के लिए सामूहिक संकल्प लिया। कुलगुरु ने सकारात्मक गतिविधियों के जरिए युवाओं की जागरूकता पर जोर दिया।
सीतापुर। ग्रामोदय विश्वविद्यालय के सीएमसीएलडीपी सभागार में नशा मुक्त युवा फॉर विकसित भारत-संकल्प अभियान का शुभारंभ हुआ। शिक्षकों व छात्र-छात्राओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वर्चुअल उद्बोधन का सामूहिक प्रसारण देखा व सुना। मौजूद शिक्षक, अधिकारी, कर्मचारी, शोधार्थी एवं छात्र-छात्राओं ने नशामुक्त भारत के संकल्प को सशक्त बनाने का सामूहिक संकल्प लिया। कुलगुरु प्रो आलोक चौबे ने कहा कि विकसित भारत का आधार स्वस्थ, जागरूक व संस्कारित युवा शक्ति है। छात्र-छात्राएं अध्ययन के साथ खेल, योग, नवाचार, शोध, सामाजिक सेवा व अन्य सकारात्मक गतिविधियों से जुड़ें। सकारात्मक सोच और रचनात्मक कार्यों में सक्रिय रहने से युवा स्वाभाविक रूप से नकारात्मक प्रवृत्तियों व नशे जैसी सामाजिक बुराइयों से दूर रहते हैं।
कहा कि नशामुक्त युवा ही विकसित भारत के निर्माण की सबसे बड़ी शक्ति हैं। पूर्व कुलपति अधिष्ठाता प्रो कपिलदेव मिश्रा व कुलसचिव प्रो आंजनेय पांडेय ने युवाओं से नशामुक्त जीवन अपनाने और समाज में जनजागरूकता फैलाने पर जोर दिया। मुख्य सुरक्षा अधिकारी डा उमेश शुक्ला ने नशा मुक्ति की सामूहिक शपथ दिलाई। कार्यक्रम का तकनीकी संयोजन डा देवरस पांडेय ने किया। विश्वविद्यालय परिवार ने नशामुक्त, स्वस्थ एवं सशक्त भारत के निर्माण में सक्रिय सहभागिता का संकल्प दोहराया।
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