युवा देश की सबसे बड़ी शक्ति: महेश चंद्र गुप्ता
युवा देश की सबसे बड़ी शक्ति: महेश चंद्र गुप्ताफोटो-बदायूं, संवाददाता। मेरा युवा भारत एवं राष्ट्रीय सेवा योजना द्वारा नशा मुक्त युवा फॉर विकसित भारत द्
बदायूं। मेरा युवा भारत एवं राष्ट्रीय सेवा योजना द्वारा नशा मुक्त युवा फॉर विकसित भारत द्विवर्षीय संकल्प अभियान रविवार के लिये राजकीय महाविद्यालय से शुरू हो गया।कार्यक्रम की शुरुआत मुख्य अतिथि सदर विधायक महेश चंद्र गुप्ता ने मां सरस्वती की प्रतिमा के समक्ष दीप प्रज्वलित कर करायी। कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नशा मुक्त युवा विकसित भारत संकल्प अभियान के राष्ट्रीय शुभारंभ का लाइव प्रसारण देखा गया। प्रधानमंत्री ने युवाओं से नशे से दूर रहकर स्वस्थ, सशक्त एवं विकसित भारत के निर्माण में सक्रिय भागीदारी निभाने का आह्वान किया। सदर विधायक ने कहा कि युवा देश की सबसे बड़ी शक्ति हैं।
उन्होंने युवाओं से नशे से दूर रहने, स्वस्थ जीवनशैली अपनाने एवं नशा मुक्त समाज बनाने के लिये जन-जागरूकता फैलाने का आग्रह किया। उन्होंने छात्र-छात्राओं को नशा से दूर रहने की शपथ भी दिलाई एवं प्रमाण पत्र प्रदान कर सम्मानित किया। प्राचार्य डॉ.श्रद्धा गुप्ता, डॉ.राकेश कुमार जायसवाल, जिला युवा अधिकारी आदित्य सिंह, डॉ.अनिल कुमार, रितेश कुमार वर्मा, डॉ. गौरव कुमार सिंह, राहुल यादव ,माणिक्य मौर्य, निखिल सिंह चौहान, कुणाल शर्मा, शगुन शर्मा, महिमा भारती, वर्षा, वंदना, अंजलि, डबली पटेल, अवनेश, ललिक राम, रिंकू शाक्य, शिव शंकर शर्मा, पूर्णिमा तोमर, नीरज यादव, मंतशा बी मौजूद थे।
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