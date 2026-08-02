युवाओं ने लिया नशा मुक्त भारत का संकल्प
लोहरदगा में रविवार को युवा कार्यक्रम मंत्रालय के अंतर्गत नशामुक्त भारत अभियान के तहत पीएम मोदी का वर्चुअल संवाद हुआ। 250 से अधिक युवाओं ने नशा मुक्त भारत के निर्माण का संकल्प लिया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथियों ने युवाओं को स्वस्थ जीवन शैली अपनाने और समाज निर्माण में सहयोग देने के लिए प्रेरित किया।
लोहरदगा, संवाददाता। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय, भारत सरकार के अंतर्गत माई भारत, लोहरदगा की ओर से रविवार को नशा मुक्त युवा फॉर विकसित भारत संकल्प अभियान के तहत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वर्चुअल संवाद का सीधा प्रसारण किया गया। इस दौरान जिले के 250 से अधिक युवाओं ने नशामुक्त भारत के निर्माण का संकल्प लिया। कार्यक्रम का आयोजन समाहरणालय स्थित एनआईसी कॉन्फ्रेंस हॉल और कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय, कुजरा में किया गया। दोनों स्थानों पर युवाओं, स्वयंसेवकों, छात्र-छात्राओं और शिक्षकों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। समाहरणालय स्थित एनआईसी कॉन्फ्रेंस हॉल में आयोजित कार्यक्रम में परियोजना निदेशक आईटीडीए सुषमा नीलम सोरेंग मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहीं।
उन्होंने युवाओं से नशे से दूर रहकर समाज और राष्ट्र निर्माण में सक्रिय भूमिका निभाने की अपील की। वहीं, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय, कुजरा में मुख्य अतिथि सोनी स्मिता एक्का ने छात्राओं को स्वस्थ जीवनशैली अपनाने और नशामुक्त समाज के निर्माण में योगदान देने के लिए प्रेरित किया।प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने वर्चुअल संबोधन में युवाओं से नशे के खिलाफ जनआंदोलन खड़ा करने, परिवार और समाज को जागरूक करने और विकसित भारत के निर्माण में सक्रिय भागीदारी निभाने का आह्वान किया। कार्यक्रम में मौजूद प्रतिभागियों ने उनके संदेश को गंभीरता से सुना और उसे अपने जीवन में अपनाने का संकल्प लिया।
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