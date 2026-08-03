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नशा मुक्त विकसित भारत के संकल्प के साथ छात्रों ने ली शपथ

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, भागलपुर
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शंकर साह विक्रमशिला महाविद्यालय में नशा मुक्ति युवा विकसित भारत संकल्प अभियान के अंतर्गत नशा मुक्ति शपथ कार्यक्रम आयोजित किया गया। प्राचार्य प्रो. (डॉ.) सुधीर कुमार सिंह ने कहा कि नशा समाज के लिए हानिकारक है और युवाओं को शिक्षा, अनुशासन और नैतिक मूल्यों में योगदान देने के लिए प्रेरित किया।

नशा मुक्त विकसित भारत के संकल्प के साथ छात्रों ने ली शपथ

कहलगांव, निज प्रतिनिधि। शंकर साह विक्रमशिला महाविद्यालय, कहलगांव में राष्ट्रीय सेवा योजना की इकाई-01 एवं 02 के तत्वावधान में शनिवार को नशा मुक्ति युवा विकसित भारत संकल्प अभियान के तहत नशा मुक्ति शपथ कार्यक्रम आयोजित किया गया। प्राचार्य प्रो. (डॉ.) सुधीर कुमार सिंह ने कहा कि नशा व्यक्ति, परिवार और समाज के लिए घातक है। उन्होंने युवाओं से नशे से दूर रहकर शिक्षा, अनुशासन, नैतिक मूल्यों और राष्ट्र निर्माण में सक्रिय भूमिका निभाने का आह्वान किया। कार्यक्रम पदाधिकारी डॉ. अजय कुमार ने स्वयंसेवकों एवं विद्यार्थियों को नशा मुक्ति की शपथ दिलाते हुए कहा कि विकसित भारत के निर्माण के लिए युवाओं का नशामुक्त होना आवश्यक है।

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अंत में सभी छात्र-छात्राओं, स्वयंसेवकों एवं शिक्षकों ने नशा नहीं करने और दूसरों को भी इसके प्रति जागरूक करने का संकल्प लिया।

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