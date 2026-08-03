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नशा मुक्त युवा फॉर विकसित भारत-संकल्प अभियान के अंतर्गत पथिक युवाओं ने ली शपथ

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, शामली
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कैराना के विजय सिंह पथिक राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय में 'नशा मुक्त युवा फॉर विकसित भारत' अभियान का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में विशेषज्ञों ने नशे के दुष्प्रभावों पर चर्चा की। सभी प्रतिभागियों ने नशामुक्त भारत के लिए सामूहिक संकल्प लिया और नशा मुक्त शपथ ग्रहण की।

नशा मुक्त युवा फॉर विकसित भारत-संकल्प अभियान के अंतर्गत पथिक युवाओं ने ली शपथ

कैराना। विजय सिंह पथिक राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय में नशा मुक्त युवा फॉर विकसित भारत-संकल्प अभियान का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का संयोजन एवं संचालन डा डॉली एनएसएस कार्यक्रम अधिकारी एवं डॉ. प्रदीप कुमार विभागाध्यक्ष भौतिक विज्ञान द्वारा किया गया। डॉ राकेश कुमार विभागाध्यक्ष बॉटनी ने मादक पदार्थों के सेवन से होने वाले दुष्प्रभावों के विषय में विस्तारपूर्वक जानकारी प्रदान की साथ ही बचाव के उपाय भी साझा किए। डॉ प्रदीप कुमार ने नशा मुक्त भारत अभियान में सकारात्मक भूमिका का निर्वहन करने एवं रचनात्मक योगदान प्रदान करने के लिए प्रेरित किया। एनएसएस कार्यक्रम अधिकारी डॉ डॉली ने नशा मुक्त युवा फॉर विकसित भारत-संकल्प अभियान के विषय में विस्तारपूर्वक जानकारी प्रदान की।

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इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संबोधन का सजीव प्रसारण छात्र, छात्राओं एवं शिक्षकों के समक्ष कराया गया। सभी प्रतिभागियों ने सामूहिक रूप से नशामुक्त भारत का संकल्प लिया एवम नशा मुक्त शपथ ग्रहण की। कार्यक्रम को सफल बनाने में वंश कुमार, अनु, आंचल, खालिद, मुकीम, सुहैल, वंशिका, कशिश, मुस्कान, काजल, किरन, रूमा एवं पप्पन का महत्वपूर्ण योगदान रहा।

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