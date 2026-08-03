महिला कॉलेज में शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन कटिहार निज संवाददाता। एमजेएम महिला कॉलेज में विकसित भारत 2026 के लिए नशा मुक्त युवा को लेकर एन एस एस स्वयंसेवकों द्वारा शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन कार्यक्रम अधिकारी डॉ नीलम कुमारी के मार्गदर्शन में किया गया। छात्राओं ने नशा छोड़ो,देश से नाता जोड़ो आदि नारे लगाए। एकता सिंह, नंदनी कुमारी, गुंजा कुमारी, चांदनी कुमारी, मुस्कान ,परवीन आदि छात्राओं ने नशा नहीं करने को लेकर शपथ ली। प्राचार्या डॉ दीपाली मंडल, डॉ रणविजय पासवान,डॉ अंजू कुमारी सिंहा, जीनत कौसर ने नशा से होने वाले नुकसान को बताया。

डीएस कॉलेज में राष्ट्रीय सेवा योजना के तत्वावधान में भारत सरकार का युवा मामले और खेल मंत्रालय के निर्देशन में नशा मुक्त युवा विकसित भारत के लिए संकल्प अभियान थीम के तहत एक अभियान चलाया गया। महाविद्यालय के युवाओं को नशे की लत के खिलाफ और एक नशा मुक्त विकसित समाज के निर्माण के लिए एक साथ मिलकर‌‌ काम करने की शपथ दिलाई।कार्यक्रम पदाधिकारी डॉ विवेकानंद स्वामी ने छात्रों को बताया कि किस तरह नशा दीमक की तरह है जो हमारे देश की नींव और हमारे युवाओं के भविष्य को अंदर से खोखला कर रहा है। भारत सरकार ने इस बुराई को खत्म करने के लिए राष्ट्रव्यापी अभियान शुरू किया है। राष्ट्रीय सेवा योजना पदाधिकारी डॉ आशीष कुमार ने आत्मनिर्भर और नशा मुक्त समाज बनाने में युवाओं की अहम भूमिका पर प्रकाश डाला। उन्होंने बताया कि यह कार्यक्रम एक पीढ़ी को नशे के खिलाफ मजबूती से खड़े होने और विकसित भारत बनाने में अहम योगदान देने में मील का पत्थर साबित होगा। डॉ शीला कुमारी ने बताया कि अभियान का उद्देश्य केवल नशा का नुकसान बताना नहीं है बल्कि जो लोग इस दलदल में फंस चुके हैं उन्हें सही सलाह और चिकित्सा देकर मुख्यधारा में लाना है। डॉ उदय शंकर, डॉक्टर घनश्याम, पप्पू कुमार ,अभिषेक कुमार ,कुंदन कुमार सहित बड़ी संख्या में छात्र-छात्राओं ने कार्यक्रम में भाग लिया。