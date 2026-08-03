सैंकड़ों युवाओं ने लिया नशा मुक्ति का संकल्प

सैंकड़ों युवाओं ने लिया नशा मुक्ति का संकल्प
चतरा में माई भारत चतरा द्वारा 'नशा मुक्त युवा फॉर विकसित भारत' अभियान में 250 से अधिक युवाओं ने प्रधानमंत्री मोदी का वर्चुअल संबोधन सुना। उन्होंने नशे के दुष्प्रभावों से अवगत होने और दूसरों को जागरूक करने का संकल्प लिया। इस कार्यक्रम में स्वस्थ जीवनशैली अपनाने का आह्वान भी किया गया।
चतरा, हिन्दुस्तान प्रतिनिधि। युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय के अंतर्गत माई भारत चतरा द्वारा रविवार को कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय में नशा मुक्त युवा फॉर विकसित भारत संकल्प अभियान के तहत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वर्चुअल संबोधन का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में इस कार्यक्रम में 250 से अधिक युवाओं एवं छात्राओं ने भाग लेकर नशा मुक्त भारत के निर्माण का सामूहिक संकल्प लिया। प्रतिभागियों ने प्रधानमंत्री के संबोधन को लाइव देखा और नशे के दुष्प्रभावों से समाज को मुक्त बनाने के लिए स्वयं जागरूक रहने के साथ-साथ दूसरों को भी जागरूक करने का संकल्प दोहराया। इस दौरान अभियान के उद्देश्यों पर विस्तार से चर्चा की गई तथा युवाओं से स्वस्थ, सकारात्मक और जिम्मेदार जीवनशैली अपनाने का आह्वान किया गया।
कार्यक्रम के सफल संचालन में विद्यालय की प्राचार्या प्रियंका बाखला एवं उप-प्राचार्या गजाला परवीन का महत्वपूर्ण सहयोग रहा। जिला युवा अधिकारी धीरेन्द्र कुमार ने कहा कि माई भारत जिले के विभिन्न शिक्षण संस्थानों और समुदायों में जागरूकता कार्यक्रम, खेल, सांस्कृतिक गतिविधियां और प्रतियोगिताएं आयोजित कर अधिक से अधिक युवाओं को नशा मुक्ति अभियान से जोड़ेगा। कार्यक्रम के अंत में प्रतिभागियों को प्रमाण-पत्र वितरित किए गए तथा सभी ने "नशा मुक्त युवा, विकसित भारत" का संकल्प दोहराया।
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