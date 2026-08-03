Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

सैंकड़ों युवाओं ने लिया नशा मुक्ति का संकल्प

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, चतरा
Follow us on Google News
share

चतरा में माई भारत चतरा द्वारा 'नशा मुक्त युवा फॉर विकसित भारत' अभियान में 250 से अधिक युवाओं ने प्रधानमंत्री मोदी का वर्चुअल संबोधन सुना। उन्होंने नशे के दुष्प्रभावों से अवगत होने और दूसरों को जागरूक करने का संकल्प लिया। इस कार्यक्रम में स्वस्थ जीवनशैली अपनाने का आह्वान भी किया गया।

सैंकड़ों युवाओं ने लिया नशा मुक्ति का संकल्प

चतरा, हिन्दुस्तान प्रतिनिधि। युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय के अंतर्गत माई भारत चतरा द्वारा रविवार को कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय में नशा मुक्त युवा फॉर विकसित भारत संकल्प अभियान के तहत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वर्चुअल संबोधन का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में इस कार्यक्रम में 250 से अधिक युवाओं एवं छात्राओं ने भाग लेकर नशा मुक्त भारत के निर्माण का सामूहिक संकल्प लिया। प्रतिभागियों ने प्रधानमंत्री के संबोधन को लाइव देखा और नशे के दुष्प्रभावों से समाज को मुक्त बनाने के लिए स्वयं जागरूक रहने के साथ-साथ दूसरों को भी जागरूक करने का संकल्प दोहराया। इस दौरान अभियान के उद्देश्यों पर विस्तार से चर्चा की गई तथा युवाओं से स्वस्थ, सकारात्मक और जिम्मेदार जीवनशैली अपनाने का आह्वान किया गया।

ये भी पढ़ें:युवाओं ने लिया नशा मुक्त भारत का संकल्प

कार्यक्रम के सफल संचालन में विद्यालय की प्राचार्या प्रियंका बाखला एवं उप-प्राचार्या गजाला परवीन का महत्वपूर्ण सहयोग रहा। जिला युवा अधिकारी धीरेन्द्र कुमार ने कहा कि माई भारत जिले के विभिन्न शिक्षण संस्थानों और समुदायों में जागरूकता कार्यक्रम, खेल, सांस्कृतिक गतिविधियां और प्रतियोगिताएं आयोजित कर अधिक से अधिक युवाओं को नशा मुक्ति अभियान से जोड़ेगा। कार्यक्रम के अंत में प्रतिभागियों को प्रमाण-पत्र वितरित किए गए तथा सभी ने "नशा मुक्त युवा, विकसित भारत" का संकल्प दोहराया।

ये भी पढ़ें:युवाओं ने लिया नशामुक्त भारत और विकसित राष्ट्र निर्माण का संकल्प
ये भी पढ़ें:Bhabua News: नशा मुक्त भारत के संकल्प से गूंजा कैमूर, युवाओं ने ली बदलाव की शपथ
Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Kasturba Gandhi School
Hindi News , इंडिया न्यूज़ , आज का मौसम , विधानसभा चुनाव और Sawan 2026 से जुड़ी ताज़ा खबरों व पल-पल के अपडेट के लिए लाइव हिन्दुस्तान के साथ जुड़े रहें। UP Chunav 2027 , UP Vidhan Sabha Seats और UP Vidhan Sabha Candisates से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण खबरें और जानकारी यहां पढ़ें। सभी बड़ी खबरें सबसे पहले पाने के लिए लाइव हिन्दुस्तान ऐप अभी डाउनलोड करें।