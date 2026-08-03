जिले में 15 हजार से अधिक युवाओं ने ली नशामुक्ति की शपथ
जिले में 15 हजार से अधिक युवाओं ने ली नशामुक्ति की शपथ जिले में 15 हजार से अधिक युवाओं ने ली नशामुक्ति की शपथजिले में 15 हजार से अधिक युवाओं ने ली नशा
कटिहार, वरीय संवाददाता । 'नशा मुक्त युवा-विकसित भारत' अभियान के तहत रविवार को जिले में बड़े पैमाने पर कार्यक्रम आयोजित किए गए। माय भारत, कटिहार की ओर से पीएम श्री जवाहर नवोदय विद्यालय, कोलासी में आयोजित जिला स्तरीय कार्यक्रम सहित जिले के सभी प्रखंडों और शैक्षणिक संस्थानों में हुए आयोजनों में 15 हजार से अधिक युवाओं ने नशामुक्ति की शपथ ली। यह अभियान युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय, भारत सरकार के ज राष्ट्रव्यापी जन अभियान का हिस्सा है। जिला स्तरीय कार्यक्रम में पूर्व उपमुख्यमंत्री एवं कटिहार विधायक तारकिशोर प्रसाद, जिलाधिकारी आशुतोष द्विवेदी, उप विकास आयुक्त अमित कुमार, वरीय उप समाहर्ता नैमिष कुमार, जिला शिक्षा पदाधिकारी राहुल चौधरी तथा माय भारत के जिला युवा अधिकारी नीरज झा मौजूद रहे। कार्यक्रम में 500 से अधिक युवाओं ने नशा मुक्ति की शपथ लेने के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का प्रेरक संबोधन भी सुना.
कार्यक्रम का संचालन
पूर्व उपमुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद ने युवाओं से नशामुक्त भारत के निर्माण में बढ़-चढ़कर भागीदारी निभाने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि विकसित भारत की सबसे बड़ी ताकत नशामुक्त युवा हैं। युवाओं को अपने परिवार, मित्रों और समाज तक भी नशा मुक्ति का संदेश पहुंचाना चाहिए.
प्रशासन की भूमिका
जिलाधिकारी आशुतोष द्विवेदी ने कहा कि कटिहार को नशामुक्त जिला बनाने के लिए प्रशासन, शैक्षणिक संस्थानों, सामाजिक संगठनों और युवाओं की साझा भागीदारी जरूरी है। जनभागीदारी से ही यह अभियान जनआंदोलन का रूप लेगा और नशामुक्त कटिहार का लक्ष्य हासिल किया जा सकेगा.
संकल्प का समापन
जिले के सभी प्रखंडों, विद्यालयों, महाविद्यालयों और विभिन्न कार्यक्रम स्थलों पर आयोजित कार्यक्रमों में 15 हजार से अधिक युवाओं ने नशामुक्ति की शपथ लेते हुए स्वस्थ, जागरूक और विकसित भारत के निर्माण का संकल्प दोहराया। कार्यक्रम का समापन कटिहार को नशामुक्त जिला बनाने के सामूहिक संकल्प के साथ हुआ.
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