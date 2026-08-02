युवा पेज की खबर युवा पेज की खबर नशा मुक्त भारत के संकल्प से गूंजा कैमूर, युवाओं ने ली बदलाव की शपथ मंत्री, विधायक व डीएम

युवा पेज की खबर नशा मुक्त भारत के संकल्प से गूंजा कैमूर, युवाओं ने ली बदलाव की शपथ मंत्री, विधायक व डीएम ने किया नेतृत्व, युवाओं से नशे से दूर रहने का आह्वान प्रधानमंत्री के राष्ट्रव्यापी अभियान से जुड़कर जिले में जागरूकता का दिया गया संदेश भभुआ, नगर संवाददाता। राष्ट्रव्यापी "नशा मुक्त युवा फॉर विकसित भारत संकल्प अभियान" के तहत रविवार को कैमूर जिला मुख्यालय में जिला प्रशासन एवं मेरा युवा भारत (युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय) के संयुक्त तत्वावधान में भव्य जागरूकता एवं शपथ ग्रहण समारोह आयोजित किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संबोधन के लाइव प्रसारण के साथ हुआ। समारोह में बिहार सरकार के अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री जमां खां, भभुआ विधायक भरत बिन्द ,जिला पदाधिकारी नितिन कुमार सिंह सहित जिले के विभिन्न विभागों के अधिकारियों, एनसीसी कैडेट्स, एनएसएस स्वयंसेवकों और युवा संगठनों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। सभी ने एक स्वर में नशा मुक्त भारत के निर्माण का संकल्प लेते हुए समाज को नशे की बुराइयों से मुक्त बनाने और युवाओं को सकारात्मक दिशा में आगे बढ़ाने का संकल्प दोहराया।

युवा शक्ति की ताकत युवा शक्ति ही विकसित भारत की सबसे बड़ी ताकत कार्यक्रम को संबोधित करते हुए बिहार सरकार के अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री ने कहा कि किसी भी राष्ट्र की वास्तविक शक्ति उसके युवा होते हैं। यदि युवा शारीरिक, मानसिक और नैतिक रूप से सशक्त होंगे तो विकसित भारत-2047 का सपना निश्चित रूप से साकार होगा। उन्होंने कहा कि नशा युवाओं की ऊर्जा और प्रतिभा को नष्ट करता है, इसलिए नशा मुक्ति केवल एक अभियान नहीं बल्कि राष्ट्र निर्माण का आधार है। उन्होंने युवाओं से नशे से दूर रहकर समाज के लिए प्रेरणा बनने का आह्वान किया।

जागरूकता अभियान का विस्तार गांव-गांव तक पहुंचेगा जागरूकता अभियान भभुआ विधायक ने कहा कि नशा केवल एक व्यक्ति को ही नहीं, बल्कि पूरे परिवार और समाज को खोखला कर देता है। उन्होंने कहा कि युवाओं को सही मार्गदर्शन देना हम सभी की सामूहिक जिम्मेदारी है। वहीं जिला पदाधिकारी ने कहा कि कैमूर जिला प्रशासन नशा उन्मूलन के लिए लगातार जागरूकता कार्यक्रम संचालित कर रहा है। मेरा युवा भारत मंच, विद्यालयों, महाविद्यालयों तथा विभिन्न सामाजिक संगठनों के सहयोग से यह अभियान गांव-गांव तक पहुंचाया जाएगा, ताकि अधिक से अधिक युवा नशे से दूर रहकर राष्ट्र निर्माण में अपनी सक्रिय भागीदारी निभा सकें।

सामूहिक शपथ समारोह नशा मुक्त भारत के लिए दिलाई गई सामूहिक शपथ समारोह के अंत में उपस्थित सभी जनप्रतिनिधियों, अधिकारियों, कर्मचारियों, एनसीसी कैडेट्स, एनएसएस स्वयंसेवकों और युवाओं ने सामूहिक रूप से शपथ ली कि वे किसी भी प्रकार के नशीले अथवा हानिकारक पदार्थ का सेवन नहीं करेंगे तथा दूसरों को भी इससे दूर रहने के लिए प्रेरित करेंगे। साथ ही स्वस्थ, जागरूक और सशक्त समाज के निर्माण में सक्रिय योगदान देने का संकल्प व्यक्त किया। फोटो : 2 अगस्त भभुआ-10 कैप्शन: शहर के सरदार वल्लभ भाई पटेल कॉलेज के सेमिनार हॉल में आयोजित नशा मुक्ति युवा फार विकसित भारत कार्यक्रम में भाग लेते अधिकारी एवं अन्य