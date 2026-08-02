खगड़िया: राजकीय अभियंत्रण महाविद्यालय में छात्र-छात्राओं ने प्रधानमंत्री सुना संबोधन

खगड़िया से जीतेंद्र कुमार की रिपोर्ट राजकीय अभियंत्रण महाविद्यालय, खगड़िया के कला एवं सांस्कृतिक क्लब के तत्वावधान में महाविद्यालय के सभागार (ऑडिटोरियम) में "नशा मुक्त युवा, विकसित भारत संकल्प अभियान" के अंतर्गत भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के राष्ट्र के नाम संबोधनरविवार को छात्र व छात्राओं ने सुना। कार्यक्रम में महाविद्यालय के प्राचार्य, सभी प्राध्यापकगण, कर्मचारी एवं छात्र-छात्राओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रेरणादायक संबोधन का सभी ने सामूहिक रूप से श्रवण किया। अपने संबोधन में प्रधानमंत्री ने युवाओं से नशे जैसी सामाजिक बुराई से दूर रहने, स्वस्थ जीवनशैली अपनाने तथा विकसित भारत के निर्माण में सक्रिय योगदान देने का आह्वान किया।

उन्होंने कहा कि देश का उज्ज्वल भविष्य युवाओं की ऊर्जा, सकारात्मक सोच और नशामुक्त जीवन पर निर्भर करता है।प्रचार्य डॉ. मणि भूषण ने अपने संबोधन में कहा कि नशा व्यक्ति, परिवार और समाज तीनों के लिए घातक है। उन्होंने विद्यार्थियों को जीवन में अनुशासन, नैतिक मूल्यों और सकारात्मक सोच को अपनाने की प्रेरणा दी। उन्होंने सभी उपस्थित विद्यार्थियों को नशामुक्त भारत के निर्माण हेतु संकल्प दिलाते हुए नशे से दूर रहने तथा अपने परिवार, मित्रों और समाज को भी इस अभियान से जोड़ने का आह्वान किया। इस अवसर पर डॉ. एम.डी. इरफान अंसारी, डॉ. नयन कुमार, प्रो. आदित्य कुमार एवं प्रो. ध्रुव कुमार भी उपस्थित थे। सभी शिक्षकों ने विद्यार्थियों को नशामुक्त जीवन अपनाने तथा राष्ट्र निर्माण में अपनी सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए प्रेरित किया। कार्यक्रम के दौरान प्रो. अविरल कुमार, प्रो. प्रियंका सिन्हा एवं प्रो. अभिषेक कुमार ने भी विद्यार्थियों को संबोधित किया। उन्होंने नशे के दुष्प्रभावों, मानसिक एवं शारीरिक स्वास्थ्य पर इसके गंभीर परिणामों तथा शिक्षा, करियर और सामाजिक जीवन पर पड़ने वाले नकारात्मक प्रभावों की विस्तृत जानकारी दी। उन्होंने विद्यार्थियों को अपने सपनों को साकार करने, स्वस्थ जीवनशैली अपनाने तथा समाज में नशामुक्ति के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए प्रेरित किया। कार्यक्रम के दौरान विद्यार्थियों ने पूर्ण गंभीरता एवं अनुशासन के साथ प्रधानमंत्री के संदेश को सुना तथा नशामुक्त भारत के निर्माण के लिए अपनी प्रतिबद्धता व्यक्त की। सभी ने यह संकल्प लिया कि वे स्वयं किसी भी प्रकार के नशे से दूर रहेंगे तथा दूसरों को भी इसके प्रति जागरूक करेंगे। इस कार्यक्रम का सफल आयोजन कला एवं सांस्कृतिक क्लब द्वारा किया गया। अंत में उपस्थित सभी छात्र-छात्राओं एवं शिक्षकों ने नशामुक्त समाज और विकसित भारत के निर्माण हेतु सामूहिक रूप से कार्य करने का संकल्प दोहराया। यह कार्यक्रम विद्यार्थियों में सामाजिक उत्तरदायित्व, राष्ट्रनिर्माण की भावना तथा स्वस्थ एवं सकारात्मक जीवनशैली के प्रति जागरूकता बढ़ाने की दिशा में अत्यंत प्रेरणादायक एवं सफल रहा।