मंत्री ने युवाओं को नशामुक्ति की दिलायी शपथ
डॉ. आंबेडकर सभागार में ‘नशामुक्त युवा फॉर विकसित भारत संकल्प अभियान-2026’ का शुभारंभ हुआ। प्रधानमंत्री मोदी ने एक करोड़ युवाओं को नशामुक्त भारत के निर्माण का आह्वान किया। कार्यक्रम में नशामुक्ति विषय पर नुक्कड़ नाटक भी प्रस्तुत किया गया। अंत में उपस्थित युवाओं ने नशामुक्ति की सामूहिक शपथ ली।
बैद्यनाथ झा बैजू,लहेरियासराय। समाहरणालय स्थित डॉ. आंबेडकर सभागार में रविवार को ‘नशामुक्त युवा फॉर विकसित भारत संकल्प अभियान-2026’ का शुभारंभ हुआ। कार्यक्रम का सीधा प्रसारण वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से किया गया। इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशभर के एक करोड़ से अधिक युवाओं को संबोधित करते हुए नशामुक्त भारत के निर्माण का आह्वान किया।
कार्यक्रम की जानकारी
कार्यक्रम के दौरान नशामुक्ति विषय पर आधारित नुक्कड़ नाटक का भी प्रदर्शन किया गया, जिसने उपस्थित युवाओं को नशे के दुष्परिणामों के प्रति जागरूक किया। मद्य निषेध, उत्पाद एवं निबंधन मंत्री मदन सहनी ने नशीले पदार्थों के सेवन से होने वाले सामाजिक,आर्थिक एवं शारीरिक दुष्प्रभावों पर विस्तार से प्रकाश डाला। उन्होंने सभी युवाओं एवं प्रतिभागियों को नशामुक्ति की शपथ दिलाई। केवटी विधायक डॉ. मुरारी मोहन झा व ग्रामीण विधायक राजेश कुमार मंडल ने युवाओं से नशे से दूर रहकर शिक्षा, खेल, कौशल विकास एवं राष्ट्र निर्माण में ऊर्जा लगाने का आह्वान किया।
डीएम का संदेश
डीएम कौशल कुमार ने कहा कि नशा व्यक्ति की बौद्धिक क्षमता, निर्णय लेने की शक्ति एवं कार्यकुशलता को प्रभावित करता है। उन्होंने युवाओं से नशे से दूर रहकर सकारात्मक सोच, अनुशासन एवं सामाजिक उत्तरदायित्व के साथ जीवन जीने का आग्रह किया। कार्यक्रम में एसएसपी जगुनाथ रेड्डी जलारड्डी, सहायक समाहर्ता कल्पना रावत, सहायक आयुक्त मद्य निषेध प्रदीप कुमार, जिला जनसंपर्क पदाधिकारी आशीष अमन सहित विभिन्न विभागों के पदाधिकारी, स्वयंसेवी संगठन, युवा प्रतिनिधि व स्थानीय युवा थे।
कार्यक्रम का समापन
कार्यक्रम का समापन नशामुक्ति की सामूहिक शपथ एवं विकसित भारत के निर्माण में सक्रिय सहभागिता के संकल्प के साथ हुआ। उपस्थित युवाओं ने समाज में नशामुक्ति के प्रति जागरूकता फैलाने तथा स्वस्थ, सुरक्षित एवं समृद्ध भारत के निर्माण में अपनी सक्रिय भूमिका निभाने का संकल्प लिया। साथ ही विभागीय मंत्री एवं अन्य उपस्थित अतिथियों ने बैलून को उड़ाकर प्रचार रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया।
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