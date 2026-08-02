Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

नशामुक्त भारत की ली शपथ, प्रधानमंत्री का सुना संबोधन

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, प्रयागराज
Follow us on Google News
share

प्रयागराज में कुलभास्कर आश्रम पीजी कॉलेज में 'नशा मुक्त युवा एवं विकसित भारत' विषय पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सजीव वेबकास्ट किया गया। विद्यार्थियों और शिक्षकों ने नशामुक्त भारत का संकल्प लिया। कार्यक्रम में कई शिक्षकों और प्रोफेसरों ने भाग लिया।

नशामुक्त भारत की ली शपथ, प्रधानमंत्री का सुना संबोधन

प्रयागराज। कुलभास्कर आश्रम पीजी कॉलेज में रविवार को ‘नशा मुक्त युवा एवं विकसित भारत’ विषय पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सजीव वेबकास्ट का सामूहिक प्रसारण और शपथ ग्रहण कार्यक्रम आयोजित किया गया। प्राचार्य प्रो. गीतांजलि मौर्य के निर्देशन में हुए कार्यक्रम में विद्यार्थियों और शिक्षकों ने प्रधानमंत्री का संबोधन सुना तथा नशामुक्त भारत के निर्माण का संकल्प लिया। इस अवसर पर प्रो. सीएस चौबे, प्रो. पवन पचौरी, प्रो. सूर्यनारायण, प्रो. श्रद्धा तिवारी, डॉ. मनीष कुमार, डॉ. आदेश कुमार वर्मा, डॉ. एसपी यादव, डॉ. प्रिया श्रीवास्तव, डॉ. राहुल कनौजिया आदि मौजूद रहे।

ये भी पढ़ें:नशा मुक्त भारत अभियान से लाइव जुड़े चिन्मय विद्यालय के विद्यार्थी
ये भी पढ़ें:कॉलेज में नशा मुक्ति की दिलायी गई शपथ, युवाओं को किया जागरूक
ये भी पढ़ें:नशा मुक्त भारत अभियान से जुड़े युवा, डिजिटल संकल्प लेने की अपील
Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
PM Modi Prayagraj News Prayagraj अन्य..
Hindi News , इंडिया न्यूज़ , आज का मौसम , विधानसभा चुनाव और Sawan 2026 से जुड़ी ताज़ा खबरों व पल-पल के अपडेट के लिए लाइव हिन्दुस्तान के साथ जुड़े रहें। UP Chunav 2027 , UP Vidhan Sabha Seats और UP Vidhan Sabha Candisates से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण खबरें और जानकारी यहां पढ़ें। सभी बड़ी खबरें सबसे पहले पाने के लिए लाइव हिन्दुस्तान ऐप अभी डाउनलोड करें।