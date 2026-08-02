नशामुक्त भारत की ली शपथ, प्रधानमंत्री का सुना संबोधन
प्रयागराज में कुलभास्कर आश्रम पीजी कॉलेज में 'नशा मुक्त युवा एवं विकसित भारत' विषय पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सजीव वेबकास्ट किया गया। विद्यार्थियों और शिक्षकों ने नशामुक्त भारत का संकल्प लिया। कार्यक्रम में कई शिक्षकों और प्रोफेसरों ने भाग लिया।
प्रयागराज। कुलभास्कर आश्रम पीजी कॉलेज में रविवार को ‘नशा मुक्त युवा एवं विकसित भारत’ विषय पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सजीव वेबकास्ट का सामूहिक प्रसारण और शपथ ग्रहण कार्यक्रम आयोजित किया गया। प्राचार्य प्रो. गीतांजलि मौर्य के निर्देशन में हुए कार्यक्रम में विद्यार्थियों और शिक्षकों ने प्रधानमंत्री का संबोधन सुना तथा नशामुक्त भारत के निर्माण का संकल्प लिया। इस अवसर पर प्रो. सीएस चौबे, प्रो. पवन पचौरी, प्रो. सूर्यनारायण, प्रो. श्रद्धा तिवारी, डॉ. मनीष कुमार, डॉ. आदेश कुमार वर्मा, डॉ. एसपी यादव, डॉ. प्रिया श्रीवास्तव, डॉ. राहुल कनौजिया आदि मौजूद रहे।
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