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नशा मुक्त युवा ही विकसित भारत की सबसे बड़ी शक्ति : रविन्द्र इन्द्राज सिंह

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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नई दिल्ली। प्रमुख संवाददाता युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय के मेरा युवा भारत

नशा मुक्त युवा ही विकसित भारत की सबसे बड़ी शक्ति : रविन्द्र इन्द्राज सिंह

नई दिल्ली। प्रमुख संवाददाता युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय के मेरा युवा भारत के तहत डॉ. भीमराव अंबेडकर कॉलेज, यमुना विहार में 'नशा मुक्त युवा–विकसित भारत संकल्प अभियान' का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में दिल्ली सरकार के समाज कल्याण एवं अनुसूचित जाति, जनजाति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग कल्याण मंत्री रविन्द्र इन्द्राज सिंह और उत्तर-पूर्वी दिल्ली के सांसद मनोज तिवारी ने युवाओं के साथ नशा मुक्त भारत का संकल्प लिया।

कार्यक्रम की विशेषताएँ

कार्यक्रम में प्रतिभागियों ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी का वर्चुअल संबोधन सुना। सांस्कृतिक और नाट्य प्रस्तुतियों के माध्यम से युवाओं को नशे के दुष्प्रभावों के प्रति जागरूक किया गया।

मंत्री का संदेश

रविन्द्र इन्द्राज सिंह ने कहा कि नशा मुक्त युवा ही विकसित भारत की सबसे बड़ी शक्ति हैं। उन्होंने बताया कि यह अभियान अगले 100 सप्ताह तक चलेगा, जिसके तहत प्रत्येक रविवार खेल, योग, संस्कृति, सेवा और जन-जागरूकता गतिविधियों के माध्यम से नशा मुक्ति का संदेश घर-घर पहुंचाया जाएगा। उन्होंने कहा कि दिल्ली सरकार मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के नेतृत्व में युवाओं को शिक्षा, खेल और कौशल विकास से जोड़ते हुए नशा मुक्त दिल्ली के निर्माण के लिए लगातार प्रयास कर रही है।

युवाओं का आह्वान

सांसद मनोज तिवारी ने युवाओं से नशे से दूर रहने और कम-से-कम 100 लोगों तक नशा मुक्ति का संदेश पहुंचाने का आह्वान किया। कार्यक्रम के अंत में सभी प्रतिभागियों ने नशा मुक्त भारत और विकसित भारत के निर्माण का सामूहिक संकल्प लिया।

अभियान से संबंधित प्रश्न

नशा मुक्त युवा अभियान कब शुरू हुआ?
यह अभियान डॉ. भीमराव अंबेडकर कॉलेज, यमुना विहार में आयोजित किया गया।
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