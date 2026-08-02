पूर्णिया कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग में नशा मुक्त युवा शक्ति शपथ कार्यक्रम आयोजित

पूर्णिया कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग में नशामुक्ति के लिए शपथ ग्रहण कार्यक्रम आयोजित किया गया। प्राचार्य ने विद्यार्थियों को नशे के दुष्प्रभावों से अवगत कराकर स्वस्थ जीवन जीने के लिए प्रेरित किया। सहयोग प्रांगण में भी नशा मुक्त अभियान के तहत जागरूकता फैलाने के लिए शपथ दिलाई गई।

पूर्णिया, हिन्दुस्तान संवाददाता। पूर्णिया कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग में भारत सरकार के नशा मुक्त युवा शक्ति अभियान के तहत नशामुक्त समाज के निर्माण के लिए शपथ ग्रहण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का उद्देश्य विद्यार्थियों एवं युवाओं को नशे के दुष्प्रभावों से अवगत कराना तथा उन्हें स्वस्थ, जागरूक एवं जिम्मेदार नागरिक बनने के लिए प्रेरित करना था। कार्यक्रम की अध्यक्षता महाविद्यालय के प्राचार्य प्रो. (डॉ.) मनोज कुमार ने की। उन्होंने सभी विद्यार्थियों, शिक्षकों, पदाधिकारियों एवं कर्मचारियों को नशामुक्ति की शपथ दिलाई। उपस्थित सभी लोगों ने यह संकल्प लिया कि वे स्वयं किसी भी प्रकार के नशे से दूर रहेंगे, अपने परिवार, मित्रों एवं समाज को भी नशे के दुष्प्रभावों के प्रति जागरूक करेंगे तथा नशामुक्त भारत के निर्माण में सक्रिय भूमिका निभाएंगे।

कार्यक्रम की महत्ता इस अवसर पर अपने संबोधन में प्राचार्य प्रो. (डॉ.) मनोज कुमार ने कहा कि युवा देश की सबसे बड़ी शक्ति हैं। यदि युवा नशे से दूर रहकर अपने ज्ञान, ऊर्जा एवं प्रतिभा का सकारात्मक दिशा में उपयोग करें तो भारत के विकास को नई गति मिल सकती है। उन्होंने विद्यार्थियों से अनुशासित जीवन अपनाने, अच्छे संस्कारों का पालन करने तथा समाज में नशामुक्ति का संदेश फैलाने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि नशा केवल व्यक्ति के स्वास्थ्य को ही नहीं, बल्कि उसके परिवार, शिक्षा, रोजगार और सामाजिक जीवन को भी गंभीर रूप से प्रभावित करता है। इसलिए प्रत्येक युवा का दायित्व है कि वह स्वयं नशे से दूर रहे और दूसरों को भी इसके प्रति जागरूक करे।

जागरूकता अभियान कार्यक्रम के दौरान महाविद्यालय के सभी संकाय सदस्यों, पदाधिकारियों, कर्मचारियों एवं बड़ी संख्या में विद्यार्थियों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया और सामूहिक रूप से नशामुक्त भारत के निर्माण का संकल्प दोहराया। पूरे कार्यक्रम के दौरान विद्यार्थियों में जागरूकता एवं सामाजिक उत्तरदायित्व की भावना स्पष्ट रूप से दिखाई दी। कार्यक्रम का समापन राष्ट्रहित एवं समाजहित में नशामुक्त जीवन अपनाने तथा स्वस्थ, सुरक्षित और जागरूक भारत के निर्माण के सामूहिक संकल्प के साथ हुआ।

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सहयोग ने चलाया नशा मुक्त को लेकर जागरूकता अभियान

पूर्णिया, हिन्दुस्तान संवाददाता।

सहयोग प्रांगण आकाशवाणी रोड में यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर नशा मुक्त युवा विकसित भारत संकल्प अभियान के तहत सहयोग अध्यक्ष डॉ. अजीत प्रसाद सिंह ने अपने सदस्यों एवं समाज के विभिन्न वर्गों के साथ मिलकर नशा मुक्ति अभियान के प्रति लोगों को जागरूक किया। इसके लिए नशा मुक्ति हेतु सभी को शपथ दिलाया। कार्यक्रम में वरिष्ठ सदस्य डॉ. के. के. चौधरी, राजेश गोस्वामी, आस्था प्रीतम, सतीश संजीवनी, रूपेश गांधी, रंजीत रमन, राजीव कुमार, अनुपम कुमार ने समाज के सभी वर्गों में पहुंचकर नशा के प्रति लोगों को जागरूक किया और नशा से दूरी बनाने को कहा। इस अवसर पर डॉ अजीत प्रसाद सिंह ने लोगों को जागरुक करते हुए कहा कि नशा मुक्त युवा फॉर विकसित भारत से तात्पर्य देश के युवाओं को मादक पदार्थों और नशे की लत से पूरी तरह दूर रखकर एक स्वस्थ, सशक्त एवं जागरूक पीढ़ी तैयार करना है। इसका मुख्य उद्देश्य युवाओं को राष्ट्र निर्माण में सक्रिय भागीदार बनाना और वर्ष 2047 तक भारत को एक विकसित राष्ट्र के रूप में स्थापित करना है। एक स्वस्थ, सुरक्षित और खुशहाल समाज के निर्माण के लिए नशा मुक्त समाज का होना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि नशा स्वास्थ्य की बर्बादी, पारिवारिक कलह और अपराधों को जन्म देता है।