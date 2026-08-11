नशामुक्त युवा ही विकसित भारत की मजबूत नींव : ब्रह्माकुमारी
मढ़ौरा के राजकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज में ‘नशा मुक्त युवा, विकसित भारत’ के तहत जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में सैकड़ों छात्रों ने नशामुक्ति का संकल्प लिया। ब्रह्माकुमारीज के राजयोगिनी आराधना बहन ने नशे के दुष्प्रभावों के बारे में बताया और 6 से 20 अगस्त तक आयोजित होने वाले अभियान के उद्देश्यों के बारे में जानकारी दी।
फोटो - 5 मढ़ौरा राजकीय पॉलिटेक्निक कालेज के सभागार में नशामुक्ति का शपथ लेते बच्चे मढ़ौरा। एक संवाददाता राजकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज, मढ़ौरा में भारत सरकार एवं अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक संस्था ब्रह्माकुमारीज ईश्वरीय विश्वविद्यालय के संयुक्त अभियान ‘नशा मुक्त युवा, विकसित भारत’ के तहत मंगलवार को जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया।
जागरूकता कार्यक्रम
कार्यक्रम में कॉलेज के सैकड़ों छात्र-छात्राओं को नशे के दुष्प्रभावों से अवगत कराते हुए नशे से दूर रहने और देश को नशामुक्त और विकसित बनाने का संकल्प दिलाया गया। ब्रह्माकुमारीज से पहुंचीं राजयोगिनी आराधना बहन और प्रियांशु बहन ने छात्र-छात्राओं को नशामुक्ति का संकल्प दिलाया। उन्होंने कहा कि भारत सरकार और ब्रह्माकुमारीज के बीच हुए समझौते के तहत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और परमपिता शिव की नशामुक्त विकसित भारत की परिकल्पना को साकार करने के उद्देश्य से देशभर में अभियान चलाया जा रहा है।
अभियान के लक्ष्य
अभियान के माध्यम से दस करोड़ युवाओं व लोगों को नशे से मुक्त करने का लक्ष्य रखा गया है। उन्होंने बताया कि 6 से 20 अगस्त तक देश के स्कूलों, कॉलेजों, औद्योगिक संस्थानों, शहरों, कस्बों और गांवों में नशामुक्ति के लिए जागरूकता कार्यक्रम आयोजन किए जा रहे हैं। कॉलेज के प्राचार्य डॉ अनिल कुमार सिंह ने अभियान की सराहना करते हुए कहा कि ऐसे जागरूकता कार्यक्रम लगातार आयोजित होते रहें तो नशामुक्त विकसित भारत के संकल्प को साकार करने में महत्वपूर्ण मदद मिलेगी। इस अवसर पर डॉ रजनीश कुमार सिंह, प्रो अंजलि गुप्ता, प्रो उपेंद्र गिरी, प्रो अनोज कुमार सिंह, ब्रह्माकुमार शेखर और प्रियांक भाई सहित अन्य लोग उपस्थित थे।
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