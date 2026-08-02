विकसित भारत के लिए मधुबनी में नशा मुक्त युवा संकल्प अभियान का आगाज

मधुबनी, एक संवाददाता। विकसित भारत के निर्माण में युवाओं की भागीदारी सुनिश्चित करने के उद्देश्य से रविवार को मधुबनी के डीआरडीए सभागार में 'विकसित भारत के लिए नशा मुक्त युवा संकल्प अभियान' का जिला स्तरीय शुभारंभ किया गया। 'माय भारत' मधुबनी और जिला प्रशासन के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित कार्यक्रम में बड़ी संख्या में युवाओं, स्वयंसेवकों और गणमान्य नागरिकों ने भाग लिया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि बिहार सरकार के श्रम संसाधन एवं प्रवासी श्रमिक कल्याण विभाग तथा युवा रोजगार एवं कौशल विकास विभाग के मंत्री अरुण शंकर प्रसाद ने कहा कि नशीले पदार्थों और शराब का सेवन व्यक्ति, परिवार और समाज तीनों के लिए घातक है।

उन्होंने सरकार द्वारा संचालित नशामुक्ति अभियान और जनकल्याणकारी योजनाओं की जानकारी देते हुए युवाओं से नशे से दूर रहने का आह्वान किया। उपस्थित सभी युवाओं को नशा मुक्ति की शपथ दिलाई।डीएम आनंद शर्मा ने कहा कि आने वाले सप्ताहों में पूरे जिले में नशामुक्ति को लेकर व्यापक जनजागरूकता अभियान चलाया जाएगा। इसमें सभी स्कूलों और कॉलेजों के शिक्षक, कर्मचारी तथा छात्र-छात्राओं की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित की जाएगी। उन्होंने कहा कि सामाजिक अभियानों में मधुबनी की उपलब्धियों को देखते हुए इस अभियान को भी जनआंदोलन का स्वरूप दिया जाएगा। नगर विधायक माधव आनंद ने युवाओं के सर्वांगीण विकास के लिए नशामुक्त समाज की आवश्यकता पर बल देते हुए उन्हें इस अभियान का ब्रांड एंबेसडर बनने का आह्वान किया। कार्यक्रम में पुलिस अधीक्षक योगेंद्र प्रसाद, सदर एसडीओ चंदन कुमार झा, 'माय भारत' के जिला युवा पदाधिकारी अमरेंद्र कुमार अमर, जिला कल्याण पदाधिकारी नितेश कुमार पाठक सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे। समारोह में बड़ी संख्या में युवाओं और स्वयंसेवकों ने नशामुक्त समाज के निर्माण का संकल्प लिया।