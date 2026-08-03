500 से अधिक युवाओं ने लिया नशा मुक्त भारत बनाने का संकल्प
युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय के तहत मेरा युवा भारत के अभियान के अंतर्गत, आईआईटी आईएसएम में 500 से अधिक युवाओं ने नशा मुक्ति का संकल्प लिया। प्रधानमंत्री मोदी ने युवाओं को नशे से दूर रहने और स्वस्थ जीवनशैली अपनाने की अपील की। सभी प्रतिभागियों ने डिजिटल संकल्प लिया और जन-जागरूकता फैलाने का वादा किया।
युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय, भारत सरकार के तहत मेरा युवा भारत (एमवाई भारत), धनबाद की ओर से रविवार को आईआईटी आईएसएम के ऑडिटोरियम में नशा मुक्त युवा-विकसित भारत संकल्प अभियान के तहत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वर्चुअल संबोधन का सीधा प्रसारण कराया गया। कार्यक्रम में आईआईटी के छात्र-छात्राओं, एमवाई भारत के स्वयंसेवकों और विभिन्न युवा क्लबों के सदस्यों सहित 500 से अधिक युवाओं ने भाग लिया तथा नशा मुक्त भारत के निर्माण का संकल्प लिया। अपने संबोधन में प्रधानमंत्री ने कहा कि नशा केवल व्यक्ति के स्वास्थ्य और भविष्य को ही प्रभावित नहीं करता, बल्कि परिवार, समाज और राष्ट्र की प्रगति में भी बड़ी बाधा बनता है। उन्होंने युवाओं से स्वस्थ जीवनशैली अपनाने, सकारात्मक गतिविधियों से जुड़ने और नशे से दूर रहने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि नशे के खिलाफ लड़ाई केवल सरकार की नहीं, बल्कि परिवार, शैक्षणिक संस्थानों, सामाजिक संगठनों और पूरे समाज की साझा जिम्मेदारी है। उन्होंने विश्वास जताया कि सामूहिक प्रयासों से वर्ष 2047 तक विकसित और नशा मुक्त भारत का लक्ष्य हासिल किया जा सकता है。
कार्यक्रम का माहौल
कार्यक्रम के दौरान सभी प्रतिभागियों ने एमवाई भारत पोर्टल के माध्यम से डिजिटल संकल्प लिया और नशा उन्मूलन के लिए जन-जागरूकता फैलाने का वादा किया। उपस्थित युवाओं में विशेष उत्साह देखने को मिला और उन्होंने राष्ट्र निर्माण में सक्रिय भागीदारी निभाने की प्रतिबद्धता दोहराई।
नशा मुक्ति की शपथ
इस अवसर पर एमवाई भारत, धनबाद के उप निदेशक सूर्यकांत कुमार ने आईआईटी आईएसएम के प्राध्यापकों एवं अधिकारियों के साथ संयुक्त रूप से सभी छात्र-छात्राओं और स्वयंसेवकों को नशा मुक्ति की शपथ दिलाई। उन्होंने युवाओं से स्वयं नशे से दूर रहने के साथ-साथ अपने परिवार और समाज को भी नशा मुक्त बनाने में सक्रिय भूमिका निभाने का आह्वान किया।
भागीदारी करने वाले अधिकारी
कार्यक्रम में आईआईटी आईएसएम के उप निदेशक प्रो. शरत कुमार दास, पूर्व उप निदेशक एवं नेशनल क्रिटिकल मिनरल मिशन सेंटर के प्रमुख प्रो धीरज कुमार, डीन स्टूडेंट वेलफेयर प्रो. संजय मंडल, डीन इंटरनेशनल रिलेशंस प्रो. रजनी सिंह, एसोसिएट डीन प्रो. एसके साहू, प्रो एलए कुमारस्वामीधास, प्रो. उमाकांत त्रिपाठी, प्रो. जयसिंह थंगराज तथा एमवाई भारत के अकाउंट्स एवं प्रोग्राम असिस्टेंट शुभीश शाह सहित कई अधिकारी और शिक्षक शामिल थे।
सामान्य प्रश्न
लेखक के बारे मेंAmit Ranjan
शॉर्ट बायो: अमित रंजन पिछले 18 वर्षों से अधिक समय से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में ‘हिन्दुस्तान’ में प्रिंसिपल कंटेंट क्रिएटर के पद पर कार्यरत हैं।
परिचय एवं अनुभव
अमित रंजन भारतीय प्रिंट और डिजिटल मीडिया जगत का एक प्रतिष्ठित नाम हैं, जिन्हें पत्रकारिता में 18 वर्षों से अधिक का समृद्ध अनुभव है। वर्तमान में वह ‘हिन्दुस्तान’ और ‘लाइव हिन्दुस्तान’ प्रिंसिपल कंटेंट क्रिएटर के रूप में कार्यरत हैं। दिसंबर 2014 से इस भूमिका में रहते हुए उन्होंने बदलते मीडिया ट्रेंड्स, डिजिटल ऑडियंस बिहेवियर और कंटेंट स्ट्रेटेजी पर मजबूत पकड़ बनाई है। तथ्यपरक, विश्वसनीय और पाठक-केंद्रित रिपोर्टिंग उनकी पहचान है।
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शैक्षणिक पृष्ठभूमि और मेडिकल रिपोर्टिंग
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