नशामुक्त भारत के लिए युवाओं ने लिया संकल्प

राजकीय अभियंत्रण महाविद्यालय, कैमूर में रविवार को "नशा मुक्त युवा विकसित भारत संकल्प अभियान" के तहत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के राष्ट्र के नाम संबोधन का स्मार्ट क्लासरूम में लाइव टेलीकास्ट किया गया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में छात्र-छात्राओं, शिक्षकों और कर्मचारियों ने भाग लेकर नशामुक्त भारत के संकल्प को दोहराया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए महाविद्यालय के प्राचार्य डॉ. सन्नी चन्द्रा ने कहा कि देश का भविष्य युवाओं के हाथों में है। यदि युवा नशे से दूर रहकर स्वस्थ, जागरूक और संस्कारित जीवन अपनाते हैं, तभी विकसित भारत का सपना साकार होगा।

समाज में जन जागरूकता

उन्होंने विद्यार्थियों से स्वयं नशे से दूर रहने के साथ-साथ समाज में भी जन जागरूकता फैलाने का आह्वान किया। लाइव टेलीकास्ट के बाद महाविद्यालय के मानसिक स्वास्थ्य जागरूकता नोडल पदाधिकारी डॉ. शरद कुमार दीक्षित ने नशीले पदार्थों के शारीरिक, मानसिक और सामाजिक दुष्प्रभावों पर विस्तार से प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि नशा व्यक्ति, परिवार और समाज तीनों के लिए घातक है। विद्यार्थियों को स्वस्थ जीवनशैली अपनाने तथा अपने मित्रों और आसपास के लोगों को भी नशामुक्ति के लिए प्रेरित करने की सलाह दी। कार्यक्रम में डॉ. संतोष कुमार, प्रो. आशुतोष तिवारी, प्रो. सुशांत कुमार सहित महाविद्यालय के अन्य शिक्षक उपस्थित रहे। अंत में सभी छात्र-छात्राओं और शिक्षकों ने नशा नहीं करने तथा नशामुक्त समाज के निर्माण में सक्रिय योगदान देने की सामूहिक शपथ ली। कार्यक्रम का समापन राष्ट्र निर्माण में युवाओं की सकारात्मक भूमिका को मजबूत करने के संकल्प के साथ हुआ। फोटो : 2 अगस्त भभुआ-08 कैप्शन: कैमूर के राजकीय अभियंत्रण महाविद्यालय में प्रधानमंत्री के संबोधन का लाइव टेलीकास्ट सुनते छात्र-छात्राएं एवं शिक्षक