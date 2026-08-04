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नशा मुक्त भारत अभियान का विद्यार्थियों ने लिया संकल्प

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, चंदौली
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सकलडीहा पीजी कॉलेज में नशा मुक्त युवा फॉर विकसित भारत अभियान के तहत नशा मुक्ति जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। छात्र-छात्राओं को नशा मुक्त जीवन की शपथ दिलाई गई। प्राचार्य ने नशे के दुष्परिणाम बताए और युवाओं की भूमिका पर जोर दिया। कार्यक्रम का उद्देश्य स्वस्थ जीवनशैली को बढ़ावा देना था।

नशा मुक्त भारत अभियान का विद्यार्थियों ने लिया संकल्प

सकलडीहा, हिन्दुस्तान संवाद। प्रधानमंत्री के राष्ट्रव्यापी संकल्प के अंतर्गत नशा मुक्त युवा फॉर विकसित भारत संकल्प अभियान का आयोजन किया गया। इस क्रम में सकलडीहा पीजी कॉलेज में सोमवार को राष्ट्रीय सेवा योजना (एनएसएस) के संयुक्त तत्वावधान में नशा मुक्ति जागरूकता कार्यक्रम के तहत छात्र-छत्राओं ने नशा मुक्त युवा की शपथ दिलाई गई। वहीं नशा मुक्त भारत के निर्माण में सक्रिय भागीदारी का संकल्प दिलाया गया। इस दौरान प्रधानमंत्री के नशा मुक्ति विषयक संबोधन का सीधा प्रसारण भी सभी छात्र-छात्राओं ने सुना। इस मौके पर कालेज के प्राचार्य प्रो. प्रदीप कुमार पाण्डेय ने विद्यार्थियों को नशे के दुष्परिणामों से अवगत कराते हुए कहा कि विकसित भारत के निर्माण में युवाओं की महत्वपूर्ण भूमिका है।

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उन्होंने विद्यार्थियों से स्वयं नशे से दूर रहने तथा अपने परिवार, मित्रों और समाज के लोगों को भी नशे के दुष्प्रभावों के प्रति जागरूक करने का आह्वान किया। वही राष्ट्रीय सेवा योजना (एनएसएस) के कार्यक्रम अधिकारी डॉ. योगेन्द्र तिवारी, लखन कुमार एवं धर्मेन्द्र कुमार यादव सहित महाविद्यालय के शिक्षकगण, कर्मचारीगण तथा छात्र-छात्राओं ने उत्साहपूर्वक सहभागिता की।कार्यक्रम का उद्देश्य युवाओं में नशा मुक्ति के प्रति जागरूकता बढ़ाना, स्वस्थ जीवनशैली को प्रोत्साहित करना है।

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