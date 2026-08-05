विश्व फार्मासिस्ट दिवस पर होगा कार्यक्रम
गोण्डा में यूथ फार्मासिस्ट फेडरेशन की बैठक हुई, जहाँ 25 सितंबर को विश्व फार्मासिस्ट दिवस के कार्यक्रमों की रूपरेखा तय की गई। इसमें मेडिकल कैंप, संगोष्ठी और जरूरतमंदों को सामग्री वितरण का आयोजन होगा। पदाधिकारियों को सफल आयोजन के लिए जिम्मेदारियाँ सौंपी गईं।
गोण्डा। यूथ फार्मासिस्ट फेडरेशन की बैठक बुधवार को सिंचाई विभाग स्थित चौधरी चरण सिंह फील्ड हॉस्टल के सभागार में हुई। बैठक में 25 सितंबर को मनाए जाने वाले विश्व फार्मासिस्ट दिवस के कार्यक्रमों की रूपरेखा तय की गई। जिलाध्यक्ष रोहित मिश्रा ने बताया कि ब्लॉक स्तरीय कार्यकारिणी को क्षेत्र की समस्याओं के संकलन और मेडिकल स्टोरों पर फार्मासिस्ट की अनिवार्यता सुनिश्चित कराने के लिए अभियान चलाने की जिम्मेदारी दी गई है। महामंत्री राकेश शुक्ला ने बताया कि विश्व फार्मासिस्ट दिवस पर मेडिकल कैंप, मेडिकल कॉलेज में फल वितरण, संगोष्ठी तथा जरूरतमंदों को आवश्यक सामग्री वितरित की जाएगी। कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए पदाधिकारियों को जिम्मेदारियां सौंपी गईं।
बैठक में उपाध्यक्ष संजय अवस्थी, अंशुमान मिश्रा, बृजेश शुक्ला, हर्षित मिश्रा, कोषाध्यक्ष सनत कुमार पाण्डेय, गोपाल साहू, मंत्री धीरेंद्र पांडे, मीडिया प्रभारी आदर्श शुक्ला, बृजभूषण पांडे, लवकुश, मनोज, अंकित और महेश साहू सहित अन्य पदाधिकारी मौजूद रहे।
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