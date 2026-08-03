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नशामुक्ति अभियान में सभी को भागीदार बनना होगा: मंत्री

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, भागलपुर
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कुलपति ने कहा- युवाओं के सकारात्मक प्रयास से विश्वगुरु बनेगा भारत एसएम कॉलेज में नशामुक्त

नशामुक्ति अभियान में सभी को भागीदार बनना होगा: मंत्री

भागलपुर, वरीय संवाददाता एसएम कॉलेज के बीएड प्रशाल में भारत सरकार के युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय की तरफ से रविवार को टीएमबीयू एनएसएस के माध्यम से नशामुक्त भारत अभियान कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के अतिथि मंत्री ई. शैलेन्द्र ने अपने संबोधन में कहा कि नशा मुक्ति अभियान में सबों को भागीदार बनना होगा। युवा अपनी एनर्जी को दूसरी ओर ले जा रहे हैं। सोशल मीडिया के दुष्प्रचार के कारण युवा दिग्भ्रमित हो रहे हैं। वहीं टीएमबीयू के कुलपति प्रो. विमलेंदु शेखर झा ने राष्ट्र की शक्ति युवा है। युवाओं के सकारात्मक प्रयास से ही भारत के विश्वगुरु बनने का सपना होगा पूरा।

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नशामुक्त भारत के लिए हर घर से प्रयास जरूरी है। इसके लिए विवि, कॉलेजों के विद्यार्थियों को समाज के साथ मिलकर काम करना होगा। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यक्रम का लाइव प्रसारण किया गया।कुलपति ने अपने संबोधन के दौरान अतिथि के रूप में मौजूद राज्य के पथ निर्माण मंत्री ई. शैलेंद्र से अनुरोध किया कि विवि परिसर की सड़कें काफी जर्जर हैं, उसके सुधार के लिए वे प्रयास करें। इस पर मंत्री ने कहा कि वे खुद जायजा लेकर उसकी स्थिति सुधार कराएंगे। अतिथियों का स्वागत कॉलेज की प्राचार्य डॉ. निशा झा ने किया। उन्होंने भी युवाओं से नशा से दूर रहने की अपील की। भागलपुर की डीएम अलंकृता पाण्डेय ने कहा कि आज एक ठोस संकल्प के साथ नशामुक्ति अभियान का आगाज हुआ है। यह अत्यंत महत्वपूर्ण कार्यक्रम है। उन्होंने प्रधानमंत्री के संदेश को जन-जन तक पहुंचाने की अपील की। साथ ही विवि और कॉलेजों को भी इसमें सक्रिय भागीदार बनने का आह्वान किया। मौके पर नगर विधायक रोहित पाण्डेय भी मौजूद थे। उन्होंने युवाओं से नशामुक्ति अभियान में भागीदार बनने की अपील की। इस मौके पर एनएसएस स्वयंसेवक मनीषा, पल्ल्वी, जाह्नवी, मुस्कान, अपराजिता, निकिता आदि ने एनएसएस ऑफिसर डॉ. पृथा बसु के संयोजन में नशामुक्ति जागरूकता के थीम पर आधारित नुक्कड़ नाटक की प्रस्तुति दी। मंच संचालन विवि के खेल सचिव डॉ. संजय कुमार जायसवाल ने किया। नशामुक्ति का शपथ कुलपति ने दिलाया। राष्ट्रगीत और राष्ट्रगान के साथ कार्यक्रम का समापन हुआ। इस मौके पर टीएमबीयू की डीएसडब्ल्यू डॉ. अर्चना कुमारी साह, प्रॉक्टर डॉ. मुकेश कुमार, सिंह, कॉलेज इंस्पेक्टर डॉ. रंजना, मारवाड़ी कॉलेज के प्राचर्य डॉ. संजय कुमार झा, कुलसचिव डॉ. रामाशीष पूर्वे, पीआरओ डॉ. दीपक कुमार दिनकर, टीएनबी कॉलेज प्राचार्य डॉ. दीपो, सीनेटर डॉ. आनंद शंकर, डॉ. सुप्रिया शालिनी के अलावा डॉ. अनुराधा प्रसाद, डॉ. लक्ष्मी पांडेय, डॉ. सांत्वना, डॉ. ब्रज भूषण तिवारी सहित काफी संख्या में शिक्षक और विद्यार्थी मौजूद थे।

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