राष्ट्रीय सॉफ्टबॉल क्रिकेट में बिहार ने महिला-पुरुष दोनों वर्गों में दर्ज की जीत

पद्मभूषण स्व. रामविलास पासवान स्मृति द्वितीय यूथ नेशनल सॉफ्टबॉल क्रिकेट चैंपियनशिप का आगाज सॉफ्टबॉल क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ वैशाली एवं आईसीटी कॉलेज ऑफ मैनेजमेंट एंड टेक्नोलॉजी कर रहा आयोजन महिला वर्ग के...

हाजीपुर । संवाद सूत्र इंडियन सॉफ्टबॉल क्रिकेट फेडरेशन के निर्देशन में सॉफ्टबॉल क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ बिहार के तत्वावधान में आयोजित पद्मभूषण स्व. रामविलास पासवान स्मृति द्वितीय यूथ नेशनल सॉफ्टबॉल क्रिकेट चैंपियनशिप का आगाज गुरुवार को अक्षयवट्ट राय स्टेडियम हाजीपुर में किया गया। तीन दिवसीय इस राष्ट्रीय प्रतियोगिता का आयोजन सॉफ्टबॉल क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ वैशाली एवं आईसीटी कॉलेज ऑफ मैनेजमेंट एंड टेक्नोलॉजी की ओर से किया गया है।

खेल के पहले मैच टूर्नामेंट के उद्घाटन मैच में बिहार की टीमों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए विजय अभियान की शुरुआत की। महिला वर्ग के पहले मैच में बिहार ने मध्य प्रदेश को एकतरफा मुकाबले में 10 विकेट से हराया। इस मैच में बिहार की प्रीति कुमारी को 'वुमेन ऑफ द मैच' का पुरस्कार मिला। वहीं पुरुष वर्ग के पहले मैच में बिहार ने उत्तराखंड को 8 विकेट से पराजित किया। पुरुष वर्ग में 'मैन ऑफ द मैच' का खिताब हैप्पी यादव को दिया गया। पुलिस अधीक्षक वैशाली शुभांक मिश्रा ने दीप प्रज्वलित कर चैंपियनशिप का विधिवत उद्घाटन किया।

प्रतियोगिता का उद्देश्य सॉफ्टबॉल क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ बिहार के अध्यक्ष सुजय सौरभ ने कहा कि इस राष्ट्रीय चैंपियनशिप से बिहार के युवा खिलाड़ियों को अपनी प्रतिभा दिखाने का बड़ा मंच मिलेगा और राज्य में सॉफ्टबॉल क्रिकेट को नई दिशा मिलेगी। मुख्य अतिथि नगर परिषद हाजीपुर की सभापति डॉ. संगीता कुमारी और चेयरमैन जिला परिषद वैशाली आशुतोष कुमार दीपू ने सॉफ्टबॉल क्रिकेट खेलकर प्रतियोगिता का शुभारंभ किया। समारोह में विशिष्ट अतिथि के रूप में पूर्व चेयरमैन नगर परिषद सोनपुर विनोद सिंह सम्राट, जिला पार्षद मुकेश पासवान, समाजसेवी संजीत कुमार, इंडियन सॉफ्टबॉल क्रिकेट फेडरेशन के महासचिव साबिर खान, संयुक्त सचिव नाजिर खान सहित कई गणमान्य उपस्थित थे। कार्यक्रम की अध्यक्षता सॉफ्टबॉल क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ बिहार के अध्यक्ष सुजय सौरभ ने की। अतिथियों का स्वागत सॉफ्टबॉल क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ वैशाली के सचिव रवि रंजन कुमार ने किया। अंत में धन्यवाद ज्ञापन एसोसिएशन के सचिव ज्योति कुमार एवं मंच संचालन दीपक सिंह कश्यप ने किया। अमरेश श्रीवास्तव