युवक हत्याकांड के आरोपी को जमानत नहीं
रांची के चान्हो में युवक बालवीर खेवार की हत्या का मामला सामने आया है। आरोपी विकास लोहरा की जमानत याचिका कोर्ट ने खारिज कर दी। विकास ने कबूल किया कि विवाद के कारण उसने लोहे की रॉड से हमला कर बालवीर की हत्या की और शव को कुएं में फेंक दिया। पुलिस ने शव 19 जून को बरामद किया।
रांची। चान्हो के बेजांग गांव में युवक की हत्या के मामले में आरोपी विकास लोहरा को अदालत से राहत नहीं मिली। अपर न्यायायुक्त संजीव झा की अदालत ने उसकी जमानत याचिका खारिज कर दी। आरोपी पर बालवीर खेवार की हत्या करने का आरोप है। उसने स्वीकारोक्ति में बताया है कि मृतक बालवीर खेवार और उसके बीच एक महिला मजदूर को लेकर विवाद हुआ था। इसी दौरान विकास ने लोहे की रॉड से हमला कर बालवीर की हत्या कर दी और साक्ष्य छिपाने के उद्देश्य से शव को निर्माणाधीन एकलव्य विद्यालय के पीछे स्थित कुएं में फेंक दिया। 19 जून को पुलिस ने कुएं से शव बरामद किया था।
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