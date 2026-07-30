Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

युवक हत्याकांड के आरोपी को जमानत नहीं

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, रांची
Follow us on Google News
share

रांची के चान्हो में युवक बालवीर खेवार की हत्या का मामला सामने आया है। आरोपी विकास लोहरा की जमानत याचिका कोर्ट ने खारिज कर दी। विकास ने कबूल किया कि विवाद के कारण उसने लोहे की रॉड से हमला कर बालवीर की हत्या की और शव को कुएं में फेंक दिया। पुलिस ने शव 19 जून को बरामद किया।

युवक हत्याकांड के आरोपी को जमानत नहीं

रांची। चान्हो के बेजांग गांव में युवक की हत्या के मामले में आरोपी विकास लोहरा को अदालत से राहत नहीं मिली। अपर न्यायायुक्त संजीव झा की अदालत ने उसकी जमानत याचिका खारिज कर दी। आरोपी पर बालवीर खेवार की हत्या करने का आरोप है। उसने स्वीकारोक्ति में बताया है कि मृतक बालवीर खेवार और उसके बीच एक महिला मजदूर को लेकर विवाद हुआ था। इसी दौरान विकास ने लोहे की रॉड से हमला कर बालवीर की हत्या कर दी और साक्ष्य छिपाने के उद्देश्य से शव को निर्माणाधीन एकलव्य विद्यालय के पीछे स्थित कुएं में फेंक दिया। 19 जून को पुलिस ने कुएं से शव बरामद किया था।

ये भी पढ़ें:पत्नी की हत्या के आरोपी पति को जमानत नहीं
Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Ranchi Crime News Ranchi News अन्य..
Hindi News , इंडिया न्यूज़ , आज का मौसम , विधानसभा चुनाव और Sawan 2026 से जुड़ी ताज़ा खबरों व पल-पल के अपडेट के लिए लाइव हिन्दुस्तान के साथ जुड़े रहें। UP Chunav 2027 , UP Vidhan Sabha Seats और UP Vidhan Sabha Candisates से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण खबरें और जानकारी यहां पढ़ें। सभी बड़ी खबरें सबसे पहले पाने के लिए लाइव हिन्दुस्तान ऐप अभी डाउनलोड करें।