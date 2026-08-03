युवा शक्ति ही विकसित भारत की सबसे बड़ी ताकत : डीएम

सीवान, हिन्दुस्तान संवाददाता। सीवान, हिन्दुस्तान संवाददाता। शहर के वीएम हाई स्कूल सह इंटर कॉलेज के सभागार में नशा मुक्त युवा फॉर विकसित भारत संकल्प अभियान रविवार को शुरू हुआ। पीएम मोदी के वर्चुअल...

सीवान, हिन्दुस्तान संवाददाता। शहर के वीएम हाई स्कूल सह इंटर कॉलेज के सभागार में नशा मुक्त युवा फॉर विकसित भारत संकल्प अभियान रविवार को शुरू हुआ। पीएम मोदी के वर्चुअल संबोधन के साथ इस कार्यक्रम की शुरुआत जिले में हुई। पीएम ने युवाओं को संबोधित करते हुए नशे से दूर रहने, स्वस्थ जीवनशैली अपनाने व विकसित भारत के निर्माण में सक्रिय भागीदारी निभाने का आह्वान किया। उन्होंने बताया कि आगामी 100 सप्ताह तक निरंतर चलने वाला जन-आंदोलन है। इसमें प्रत्येक युवा की भागीदारी अत्यंत महत्वपूर्ण है।

युवाओं के प्रति जागरूकता बहरहाल, मौके पर सभी को संबोधित करते हुए डीएम विवेक रंजन मैत्रेय ने युवाओं को नशे के दुष्प्रभावों से अवगत कराते हुए कहा कि युवा शक्ति ही विकसित भारत की सबसे बड़ी ताकत है। उन्होंने उपस्थित सभी प्रतिभागियों को नशा मुक्त युवा फॉर विकसित भारत की शपथ दिलाई। साथ ही समाज में नशा उन्मूलन के लिए जन जागरुकता फैलाने का आह्वान किया। डीडीसी अमिताभ सिंह ने कहा कि नशा मुक्त समाज का निर्माण युवाओं की सक्रिय भागीदारी से ही संभव है। उन्होंने युवाओं से इस अभियान को जन-जन तक पहुंचाने का आहृान किया। माय भारत, सीवान ने जिले के सभी युवाओं से आगामी 100 सप्ताह तक इस अभियान से जुड़े रहने, नियमित रूप से आयोजित गतिविधियों में भाग लेने, अपने परिवार, मित्रों व समाज को भी नशा मुक्त भारत के इस अभियान से जोड़ने में सक्रिय भूमिका निभाने की अपील की।

प्रमुख आयोजन केन्द्रीय युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय के तहत माय भारत द्वारा संचालित अभियान के तहत जिले में व्यापक स्तर पर कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। इस क्रम में जिले में मुख्य समारोह वीएम हाई स्कूल सह इंटर कॉलेज में आयोजित किया गया। कार्यक्रम में जिला खेल पदाधिकारी उपेन्द्र कुमार यादव, डीपीओ अभिजीत सिंह, जिला युवा पदाधिकारी दीपंकर सिंह, वीएम हाई स्कूल सह इंटर कॉलेज के प्राचार्य राकेश कुमार सिंह, सहित अन्य पदाधिकारी एवं शिक्षकगण उपस्थित रहे। माय भारत, सीवान की वॉलंटियर्स दीपा कुमारी, प्रशांत रंजन, अंकित श्रीवास्तव, मुकेश कुमार व जूली कुमारी समेत 250 से अधिक छात्र-छात्राएं उपस्थित थे। एवं युवाओं ने उत्साहपूर्वक भाग लिया।

नशा मुक्त समाज का संकल्प नशे को नहीं, अपने सपनों को आदत बनाइए : डॉ. अजय राजा सिंह महाविद्यालय में राष्ट्रीय सेवा योजना के तत्वावधान में नशा मुक्त युवा फॉर विकसित भारत कार्यक्रम की शुरुआत रविवार को की गयी। कार्यक्रम में पीएम मोदी के संबोधन को लिंक के माध्यम से दिखाया गया। छात्र-छात्राओं ने नशे की बुराइयों के बारे में बताया। कार्यक्रम के अध्यक्ष व महाविद्यालय के प्राचार्य डॉ. अजय कुमार पंडित ने कहा आज सबसे अधिक चिंता की बात यह है कि युवा वर्ग भी नशे की गिरफ्त में आता जा रहा है। जो हाथ देश का भविष्य लिख सकते हैं, वह नशे के कारण अपनी प्रतिभा व सपनों को खो रहे हैं। इसलिए हमें स्वयं जागरूक होना होगा और दूसरों को भी जागरूक करना होगा। उन्होंने कहा कि नशा छोड़ना कठिन हो सकता है, लेकिन असंभव नहीं। इसलिए नशे को नहीं, अपने सपनों को आदत बनाइए। कार्यक्रम के अंत में भारत को नशा मुक्त बनाने की शपथ ली गयी। कार्यक्रम का संचालन राष्ट्रीय सेवा योजना की कार्यक्रम पदाधिकारी डॉ. सुनीता ने किया। बर्सर डॉ. शैलेश कुमार राम, डॉ. मिर्जा इम्तियाज बेग़, डॉ. संगीता कुमारी समेत छात्र-छात्राएं उपस्थित थे।

व्यापक कार्यक्रम सौ से अधिक युवाओं ने लिया नशा मुक्त समाज के निर्माण का संकल्प जिले के विभिन्न प्रखंडों व ग्रामीण क्षेत्रों में नशा मुक्त युवा फॉर विकसित भारत संकल्प अभियान के तहत व्यापक स्तर पर कार्यक्रम आयोजित किए गए। माय भारत की वॉलंटियर सरिता ने टी.एच. हाई स्कूल, बड़हरिया, शुभम ने नौतन प्रखंड के गलिमापुर गांव, सुनगुन व प्रिया ने गोरियाकोठी प्रखंड, विनय व अन्नू कुमारी ने भगवानपुर प्रखंड जबकि विपिन कुमार की देखरेख में बसंतपुर प्रखंड समेत जिले के विभिन्न स्थानों पर नशा मुक्ति जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। प्रत्येक आयोजन स्थल पर 100 से अधिक युवाओं ने नशा मुक्त समाज के निर्माण का संकल्प लिया। जिले के सभी कार्यक्रमों में कुल मिलाकर 1,000 से अधिक युवाओं ने नशा मुक्ति की शपथ ली, साथ ही विकसित भारत के निर्माण में अपनी सक्रिय सहभागिता सुनिश्चित करने का संकल्प व्यक्त किया。