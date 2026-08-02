बेगूसराय में छात्रों की गूँज अभियान के बैनर तले मैराथन दौड़ में हजारों बच्चों के साथ कन्हैया भी दौड़े

बेगूसराय में छात्रों की गूँज अभियान के बैनर तले मैराथन दौड़ में हजारों बच्चों के साथ कन्हैया भी दौड़े
छात्रों की गूँज अभियान के तहत आयोजित मैराथन दौड़ में युवाओं और छात्रों की बड़ी भागीदारी देखने को मिली। कार्यक्रम के मुख्य वक्ता डॉ. कन्हैया कुमार ने शिक्षा और रोजगार के मुद्दों पर चिंता जताई। उन्होंने छात्रों के अधिकारों की रक्षा की मांग की और कहा कि यह आयोजन छात्रों की आवाज़ को बुलंद करने का एक जन-आंदोलन है।
छात्रों की गूँज अभियान के तहत आयोजित मैराथन दौड़ में युवाओं और छात्रों का अभूतपूर्व जनसैलाब देखने को मिला। कार्यक्रम में एनएसयूआई के राष्ट्रीय प्रभारी डॉ. कन्हैया कुमार मुख्य रूप से शामिल हुए। यूथ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष- सह -जिला कांग्रेस कमिटी के जिलाध्यक्ष शिवप्रकाश गरीब दास, शिक्षक प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष- सह -छात्रों की गूँज अभियान के जिला संयोजक अभिषेक सिंह मौजूद थे। मैराथन में बड़ी संख्या में छात्र-छात्राओं, युवाओं, शिक्षकों, खेल प्रेमियों एवं सामाजिक कार्यकर्ताओं ने उत्साहपूर्वक भाग लिया।
युक्तियाँ और सुझाव
महत्वपूर्ण प्रश्न
लेखक के बारे मेंManoj Kumar Sahni
शॉर्ट बायो : मनोज कुमार सहनी पिछले 15 वर्षों से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हैं। वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान (डिजिटल प्लेटफॉर्म) के लिए बेगूसराय से रिपोर्टिंग करते हैं।
परिचय एवं अनुभव
वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान के लिए नियमित तौर पर रिपोर्टिंग करते हैं। अपराध से जुड़ी घटनाओं पर विशेष पकड़। पिछले डेढ़ दशक से बेगूसराय जिले की पत्रकारिता में सक्रिय हैं।
कॅरियर का सफर
वर्ष 2002 में आज अखबार से पत्रकारिता की शुरुआत की। फिर प्रभात खबर से जुड़े। वर्तमान में हिन्दुस्तान के बेगूसराय जिला ब्यूरो टीम का हिस्सा हैं। क्राइम बीट को कवर करते हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि और रिपोर्टिंग
बीएससी बायोलॉजी से स्नातक हैं। क्राइम, मेडिकल रिसर्च व हेल्थ बीट पर कमांड होने के साथ शिक्षा बीट पर भी पकड़ है।