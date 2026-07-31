तीन दिवसीय युवा नेतृत्व शिविर संपन्न
रुड़की, संवाददाता। मेरा युवा भारत (माई भारत) की ओर से जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय युवा केंद्र में आयोजित तीन दिवसीय आवासीय युवा नेतृत्व शिविर शुक्रवार को
रुड़की, संवाददाता। मेरा युवा भारत की ओर से जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय युवा केंद्र में आयोजित शिविर में कैबिनेट मंत्री मदन कौशिक ने युवाओं से नेतृत्व के अनुभव साझा किए। विधायक आदेश चौहान ने लोकतांत्रिक नेतृत्व की जानकारी दी। सीडीओ डॉ. ललित नारायण मिश्रा ने सामुदायिक विकास, युवा कल्याण, प्रांतीय रक्षक दल अधिकारी प्रमोद पाण्डेय ने अनुशासन और जिला क्रीड़ा अधिकारी रविन्द्र भंडारी ने खेल और शारीरिक फिटनेस पर मार्गदर्शन दिया।
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