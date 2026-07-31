कांवर पर त्रिशूल और गदा लेकर जा रहे कांवरिया
सुल्तानगंज में बांग्ला सावन के आरंभ के साथ ही बंगाल के युवा कांवरिए बाबा धाम की ओर रवाना हुए। विभिन्न राज्यों से कांवरिये अपनी श्रद्धा के साथ कांवर लेकर आते हैं। इस वर्ष, बद्रीनाथ सेवा शिविर के कांवरियों ने विशेष कांवर पर ट्रिशूल और हनुमान जी की gada लेकर यात्रा की।
सुल्तानगंज, निज संवाददाता। बांग्ला सावन प्रारंभ होने के साथ हीं इस वर्ष बंगाल के युवा कांवरिया अटूट आस्था के साथ बाबाधाम जा रहे हैं। सावन प्रारंभ होते ही विभिन्न राज्यों से कांवरिया तरह-तरह के कांवर लेकर आते हैं। गुरुवार को बंगाल के बद्रीनाथ सेवा शिविर के कांवरियों का जत्था लगभग एक क्विंटल के बने कांवर पर भगवान भोले के त्रिशूल और हनुमान जी का गदा लेकर बाबाधाम के लिए रवाना हुए। जत्था में शामिल कांवरियों ने बताया कि हर वर्ष अलग-अलग कांवर लेकर अजगैवीनाथ धाम से पैदल बाबाधाम जाते हैं।
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