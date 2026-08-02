शारदा नहर में कूदे युवक का शव उचौलिया में मिला
मकसूदापुर स्थित शारदा नहर पुल पर संजीव उर्फ मोनू गुप्ता ने मानसिक तनाव के कारण छलांग लगाई। उनका शव रविवार को उचौलिया में बरामद हुआ। संजीव का एक पैर संक्रमण के चलते काटा गया था, जिससे वह दुखी थे। परिजनों द्वारा प्रोत्साहित करने के बावजूद वह दुखी थे।
बंडा। मकसूदापुर स्थित शारदा नहर पुल से छलांग लगाने वाले संजीव उर्फ मोनू गुप्ता निवासी बिलसंडा का शव रविवार को खीरी जिले के उचौलिया क्षेत्र में बरामद हो गया। सूचना पर पहुंचे परिजनों ने शव की पहचान की, जिसके बाद पुलिस ने पोस्टमार्टम कराकर शव परिजनों को सौंप दिया। बताया गया कि संजीव पहले मोमोज का ठेला लगाकर परिवार का पालन-पोषण करते थे। पैर में संक्रमण के कारण उनका एक पैर काटना पड़ा था, जिसके बाद वह मानसिक तनाव में रहने लगे थे। परिजनों के प्रोत्साहन पर उन्होंने बुधवार को नया ई-रिक्शा खरीदा था, लेकिन उसी रात मकसूदापुर पुल पर ई-रिक्शा खड़ा कर शारदा नहर में छलांग लगा दी थी।
तलाश के बाद रविवार को उनका शव उचौलिया में मिला। घटना से परिवार में शोक व्याप्त है।
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