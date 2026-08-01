नवाचार करने वाले युवाओं को सेलिब्रिटी बनाना होगा'

देवरिया, निज संवाददाता। डॉ. एपीजे अब्दुल कलाम से सम्मानित युवा नवप्रवर्तक और आईआईटी-बीएचयू के शोधार्थी मनोहर कुमार का मानना है कि भारत की वास्तविक प्रगति विज्ञान और तकनीक में ही निहित है। बिहार के आरा निवासी मनोहर इन दिनों बरपार स्थित जागृति उद्यम केंद्र-पूर्वांचल में आयोजित दो दिवसीय साइंस शो के माध्यम से विद्यार्थियों और युवाओं में वैज्ञानिक सोच विकसित करने का प्रयास कर रहे हैं। देशभर में 200 से अधिक साइंस शो कर चुके मनोहर ने शुक्रवार को देवरिया में पत्रकारों से बातचीत में अपने संघर्ष, शोध, नवाचार और युवाओं के भविष्य पर खुलकर विचार रखे। मनोहर ने बताया कि उनका अधिकांश सफर सीखने और प्रयोग करने का रहा, लेकिन वर्ष 2012 में साइंस शो को लोगों तक पहुंचाना सबसे कठिन चुनौती थी।

शुरुआत में वह मोहल्लों में बच्चों के बीच विज्ञान प्रदर्शन करते थे। उस समय लोग विज्ञान की बजाय मदारी का खेल देखने में अधिक रुचि लेते थे। धीरे-धीरे लोगों की सोच बदली और आज यही साइंस शो उनकी पहचान बन चुका है।मनोहर का मानना है कि युवाओं को अपने लक्ष्य के प्रति पूरी तरह प्रतिबद्ध रहना चाहिए। उनका कहना है कि भारत की वास्तविक प्रगति विज्ञान और तकनीक में निहित है। कृषि से लेकर रक्षा क्षेत्र तक, दुनिया में वही देश आगे है जिसकी साइंस एंड टेक्नोलॉजी मजबूत है। इसलिए समाज को नवाचार करने वाले युवाओं को पहचान और सम्मान देना होगा। जब विज्ञान पढ़े युवा सेलिब्रिटी बनेंगे, तभी देश में वैज्ञानिक सोच का विस्तार होगा और भारत ज्ञान तथा नवाचार के क्षेत्र में नई ऊंचाइयों तक पहुंचेगा।