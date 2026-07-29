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‘समाज में सकारात्मक बदलाव लाने की क्षमता’

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, मोतिहारी
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युवाओं में नशे के दुष्प्रभावों के प्रति जागरूकता उत्पन्न करने के लिए महात्मा गांधी प्रेक्षागृह में नशा मुक्त भारत अभियान के अंतर्गत जिला स्तरीय प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया। विजेताओं को डीएम द्वारा पुरस्कार से सम्मानित किया गया। सभी प्रथम स्थान प्राप्त प्रतिभागी राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में पूर्वी चंपारण का प्रतिनिधित्व करेंगे।

‘समाज में सकारात्मक बदलाव लाने की क्षमता’

मोतिहारी, हिन्दुस्तान संवाददाता। युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय, भारत सरकार के माय भारत व जिला प्रशासन के संयुक्त तत्वावधान में मंगलवार को नशा मुक्त भारत अभियान के अंतर्गत जिला स्तरीय प्रतियोगिताओं का आयोजन महात्मा गांधी प्रेक्षागृह में किया गया।

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कार्यक्रम का उद्देश्य

कार्यक्रम का उद्देश्य युवाओं में नशे के दुष्प्रभावों के प्रति जागरूकता उत्पन्न करना, स्वस्थ व सकारात्मक जीवनशैली को बढ़ावा देना तथा उनकी रचनात्मक प्रतिभाओं को मंच प्रदान करना था। कार्यक्रम का शुभारंभ डीईओ राजन कुमार गिरि, जिला युवा पदाधिकारी अंकिता, जिला कला व संस्कृति पदाधिकारी फारुख सिद्दीकी द्वारा दीप प्रज्वलन के साथ हुआ। कार्यक्रम के अंतर्गत वाद-विवाद ,स्लोगन लेखन, स्लैम पोएट्री, पेंटिंग, नुक्कड़ नाटक, व वोकल म्यूजिक जैसी विभिन्न प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया।

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प्रतियोगिताओं में जीत

वाद-विवाद में रितिक राज,स्लोगन लेखन में खुशी कुमारी,स्लैम पोएट्री में विकास वर्मा,पेंटिंग में सुमित वर्मा नुक्कड़ नाटक में आरडीपीजी रामगढ़वा की टीम, नृत्य में रेशमा देवी स्कूल व वोकल म्यूजिक में एमजेके गर्ल्स, मोतिहारी को प्रथम स्थान मिला। कार्यक्रम के समापन समारोह में डीएम सौरभ सुमन यादव ने विजेता प्रतिभागियों को प्रशस्ति-पत्र व पुरस्कार प्रदान कर सम्मानित किया।

डीएम का संदेश

डीएम ने कहा कि नशा मुक्त भारत अभियान केवल एक सरकारी कार्यक्रम नहीं, बल्कि एक सामाजिक जनआंदोलन है, जिसमें युवाओं की सक्रिय भागीदारी अत्यंत आवश्यक है। उन्होंने कहा कि रचनात्मक गतिविधियों के माध्यम से युवाओं को समाज में सकारात्मक परिवर्तन का वाहक बनाया जा सकता है। डीएम ने प्रतिभागियों के उत्साह, अनुशासन व उत्कृष्ट प्रदर्शन की सराहना करते हुए उन्हें भविष्य के लिए शुभकामनाएं दीं। उन्होंने कहा कि प्रतियोगिताओं में प्रदर्शित प्रतिभा यह दर्शाती है कि पूर्वी चंपारण के युवा समाज में सकारात्मक बदलाव लाने की क्षमता रखते हैं। कार्यक्रम के अंत में घोषणा की गई कि सभी प्रथम स्थान प्राप्त विजेता प्रतिभागी राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में पूर्वी चंपारण जिले का प्रतिनिधित्व करेंगे। संचालन आदित्य के द्वारा किया गया। कार्यक्रम के सफल संचालन में माय भारत की टीम, जिला प्रशासन, निर्णायक मंडल, शिक्षकों, स्वयंसेवकों व प्रतिभागियों का सराहनीय योगदान रहा।

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

नशा मुक्त भारत अभियान का उद्देश्य क्या है?
नशा मुक्त भारत अभियान का उद्देश्य युवाओं में नशे के दुष्प्रभावों के प्रति जागरूकता उत्पन्न करना और स्वस्थ जीवनशैली को बढ़ावा देना है।
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