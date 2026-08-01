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नशा मुक्ति युवा विकसित भारत संकल्प अभियान के तहत प्रधानमंत्री का युवाओं के साथ वर्चुअल संवाद दो को

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, हजारीबाग
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प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 अगस्त 2026 को युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय के तहत 'नशा मुक्त युवा विकसित भारत' अभियान के अंतर्गत देशभर के युवाओं को वर्चुअल माध्यम से संबोधित करेंगे। हजारीबाग में यह कार्यक्रम विनोबा भावे विश्वविद्यालय में सुबह 9:00 बजे आयोजित होगा, जिसमें युवाओं का नशा मुक्ति शपथ लेने और सामूहिक संकल्प व्यक्त करने का कार्यक्रम रखा गया है।

नशा मुक्ति युवा विकसित भारत संकल्प अभियान के तहत प्रधानमंत्री का युवाओं के साथ वर्चुअल संवाद दो को

हजारीबाग, हमारे प्रतिनिधि। युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय भारत सरकार के अंतर्गत मेरा युवा भारत के तत्वावधान में संचालित नशा मुक्त युवा विकसित भारत संकल्प अभियान के तहत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 अगस्त 2026 को देशभर के युवाओं को वर्चुअल माध्यम से संबोधित करेंगे। हजारीबाग में इस कार्यक्रम का आयोजन विनोबा भावे विश्वविद्यालय, हजारीबाग में 2 अगस्त 2026 को सुबह 9:00 बजे किया जाएगा। कार्यक्रम में माई भारत एनएसएस स्वयंसेवक, युवा क्लबों के सदस्य, विद्यालयों एवं महाविद्यालयों के छात्र-छात्राएं तथा विभिन्न संस्थाओं के युवा भाग लेंगे। यह जानकारी जिला युवा पदाधिकारी रुद्र शेखर ने दी। उन्होंने बताया कि इस अवसर पर युवाओं द्वारा नशा मुक्ति शपथ ली जाएगी तथा नशा मुक्त भारत के निर्माण के लिए सामूहिक संकल्प व्यक्त किया जाएगा।

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कार्यक्रम के दौरान माननीय प्रधानमंत्री के संबोधन का सीधा प्रसारण किया जाएगा। यह अभियान युवाओं को नशे के दुष्प्रभावों के प्रति जागरूक करने, स्वस्थ जीवनशैली अपनाने तथा विकसित भारत 2047 के लक्ष्य में उनकी सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करने के उद्देश्य से आयोजित किया जा रहा है। अभियान के अंतर्गत खेल, फिटनेस, सांस्कृतिक कार्यक्रम, जन-जागरूकता गतिविधियां एवं सामुदायिक सहभागिता को बढ़ावा दिया जा रहा है।

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