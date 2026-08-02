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मेरठ : कांवड़ियों की सेवा में जुटे युवा, दिल्ली से जानी गंगनहर पहुंचे

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, मेरठ
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मेरठ में कांवड़ियों की सेवा के लिए युवा पूरी तरह तैयार हैं। गंगनहर पटरी कांवड़ मार्ग समेत विभिन्न कांवड़ मार्गों पर सेवाएं प्रदान करने के लिए स्थानीय युवा जुटे हैं। उन्होंने फल, पानी, और अन्य सामग्री वितरित की और विश्राम, खान-पान, तथा चिकित्सा सहायता की व्यवस्था भी की।

मेरठ : कांवड़ियों की सेवा में जुटे युवा, दिल्ली से जानी गंगनहर पहुंचे
मेरठ : कांवड़ियों की सेवा में जुटे युवा, दिल्ली से जानी गंगनहर पहुंचे

मेरठ। मेरठ में कांवड़ियों की सेवा के लिए युवा पूरी तरह तैयार हैं। गंगनहर पटरी कांवड़ मार्ग समेत विभिन्न कांवड़ मार्गों पर लोगों-युवाओं के जत्थे शिवभक्तों की सेवा में जुटे हैं। दिल्ली रोड एवं गंगनहर पटरी पर पहुंचकर युवाओं ने सेवा शिविर लगाने एवं सेवा कार्य शुरू कर दिए हैं। रविवार को जानी गंगनहर पटरी कांवड़ मार्ग पर दिल्ली से युवाओं का जत्था फल, शिंकजी, पानी की बोतलें, फ्रूटी समेत अन्य सामान लेकर पहुंचा और कांवड़ियों को इन्हें वितरित किया। कांवड़ यात्रियों के लिए विश्राम स्थल, खान-पान और चिकित्सा सहायता की व्यवस्था में स्थानीय युवाओं की टोलियां बढ़-चढ़कर हिस्सा ले रही हैं।

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