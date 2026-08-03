स्वास्थ्य शिविर में 150 युवाओं को दी विभिन्न जानकारी
राउरकेला इस्पात संयंत्र के इस्पात जनरल अस्पताल ने बिसरा ब्लॉक के झिरपानी सरकारी स्कूल में युवा स्वास्थ्य जागरूकता शिविर का आयोजन किया। लगभग 150 किशोरियों और किशोरों को लाभ हुआ। एचपीवी टीकाकरण को सर्वाइकल कैंसर की रोकथाम के प्रभावी उपाय के रूप में प्रस्तुत किया गया। टीका इस्पात जनरल अस्पताल में नि:शुल्क उपलब्ध है।
राउरकेला। राउरकेला इस्पात संयंत्र (आरएसपी) के इस्पात जनरल अस्पताल (आईजीएच) के सामाजिक दायित्व (सीएसआर) के तहत बिसरा ब्लॉक के झिरपानी स्थित सरकारी उच्च विद्यालय में युवा स्वास्थ्य जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। इस शिविर से विद्यालय एवं आसपास के क्षेत्रों के लगभग 150 किशोर-किशोरियां लाभान्वित हुए। मौके पर महाप्रबंधक (सीएसआर) बी मलिक, वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी (प्रसूति एवं स्त्री रोग) डा. कुमारी प्रिया तथा शिशु रोग विशेषज्ञों की एक टीम उपस्थित थी। ह्यूमन पैपिलोमा वायरस (एचपीवी) टीकाकरण को सर्वाइकल कैंसर की रोकथाम के प्रभावी उपाय को विशेष रूप से रेखांकित किया गया। यह भी बताया गया कि एचपीवी टीका इस्पात जनरल अस्पताल (आईजीएच) में नि:शुल्क उपलब्ध है।
जागरूकता अभियान के माध्यम से किशोरों एवं उनके परिवारों को इस सुविधा का लाभ उठाकर सर्वाइकल कैंसर की रोकथाम की दिशा में सक्रिय कदम उठाने के लिए प्रेरित किया गया।
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