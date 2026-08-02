युवती से छेड़छाड़-इंस्टा पर अभद्र टिप्पणी,हत्या की धमकी
- ठाकुरगंज क्षेत्र की घटना, आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज लखनऊ, वरिष्ठ संवाददाता। ठाकुरगंज
ठाकुरगंज में शनिवार को राशन लेने जा रही युवती को रोककर शोहदे अंतरिक्ष कुमार ने हाथ पकड़ लिया। छेड़छाड़ की, विरोध पर हत्या की धमकी दी। युवती किसी तरह उसे चंगुल से छूटकर घर पहुंची। इसके बाद थाने पहुंचकर तहरीर दी। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। इंस्पेक्टर ओमवीर सिंह के मुताबिक पीड़िता का आरोप है कि अंतरिक्ष सात महीने से उसे परेशान और छेड़छाड़ कर रहा है। अलग-अलग नंबरों से फोन कर वह काल करके मिलने और बात करने का दबाव बनाता है। विरोध पर धमकी देता है। शनिवार शाम वह राशन लेने जा रही थी।
इस बीच रास्ते में अंतरिक्ष ने उसे रोका हाथ पकड़ा और छेड़छाड़ करने लगा। विरोध पर उसने हत्या की धमकी दी। किसी तरह उसे धक्का देकर भाग निकली। इसके बाद अंतरिक्ष ने सोशल मीडिया पर अभद्र कमेंट करने शुरू कर दिए। घर पहुंचकर परिवारीजनों को घटना की जानकारी दी। इसके बाद थाने पहुंचककर तहरीर दी। इंस्पेक्टर ने बताया कि आरोपी के खिलाफ छेड़छाड़, धमकी समेत अन्य धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। तफ्तीश की जा रही है।
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