कांवड़ियों की सेवा में जुटा युवा अग्रमित्र परिवार
सावन माह में कांवड़ यात्रा के दौरान शिवभक्तों की सेवा के लिए युवा अग्रमित्र परिवार ने एक कांवड़ सेवा शिविर का आयोजन किया। इसमें कई प्रमुख सदस्य उपस्थित थे, जिनमें डॉ. संजीव अग्रवाल, प्रेम गोयल और ऋषभ अग्रवाल शामिल हैं। यह शिविर भक्तों को सुविधाएँ प्रदान करने के लिए लगाया गया था।
सावन माह में कांवड़ यात्रा के दौरान शिवभक्तों की सेवा के लिए युवा अग्रमित्र परिवार ने कांवड़ सेवा शिविर लगाया। शिविर में संरक्षक डॉ. संजीव अग्रवाल, संरक्षक प्रेम गोयल, संस्थापक ऋषभ अग्रवाल, शिविर कन्विनर अंकुर सिंघल, मयंक अग्रवाल, गौरव गुप्ता, पंकज मित्तल, युगल अग्रवाल, मोहित सिंघल, प्रीतक सिंघल, प्रदीप मित्तल, दिव्य गर्ग, अभय गोयल, अंकुर मित्तल, पुनित गोयल, तरुण गर्ग, अनुराग गर्ग और अतुल मित्तल मौजूद रहे।
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