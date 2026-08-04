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मनोरा के युवक की हरियाणा में हुई मौत,शव आने के बाद घर मातम

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, हाजीपुर
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हरियाणा में गैस सिलेंडर विस्फोट की एक घटना युवक बुरी तरह झुलस गया युवक की पीजीआई रोहतक में इलाज के दौरान रविवार की शाम मौत हो गई परचून दुकानदार एक बड़े घरेलू गैस सिलेंडर से छोटे सिलेंडर में अवैध रूप...

मनोरा के युवक की हरियाणा में हुई मौत,शव आने के बाद घर मातम

बेलसर थाना क्षेत्र के मनोरा गांव के रहने वाले एक युवक की हरियाणा में गैस सिलेंडर विस्फोट की एक घटना में मौत हो गई। रेवाड़ी जिले के धारूहेड़ा पुलिस चौकी क्षेत्र स्थित ओमनगर में अवैध गैस रिफिलिंग के दौरान हुए भीषण सिलेंडर विस्फोट की चपेट में युवक आ गया था। हादसे में गंभीर रूप से झुलसे 23 वर्षीय अभय कुमार की पीजीआई रोहतक में इलाज के दौरान रविवार की शाम मौत हो गई।

हादसे का विवरण

मंगलवार को जैसे ही उसका शव गांव पहुंचा, पूरे गांव में चीख-पुकार और मातम छा गया। जानकारी के अनुसार,अभय कुमार मनोरा गांव निवासी मनोज सिंह का बड़ा पुत्र था और हरियाणा के ओमनगर स्थित एक निजी फैक्ट्री में मजदूरी करता था। वह गांव के ही युवक विनय कुमार के साथ किराये के एक कमरे में रहता था। 29 जुलाई की शाम उनके कमरे के समीप स्थित एक परचून दुकानदार एक बड़े घरेलू गैस सिलेंडर से छोटे सिलेंडर में अवैध रूप से गैस भर रहा था। इसी दौरान अचानक जोरदार विस्फोट हो गया,जिसमें अवैध गैस रिफिलिंग करने वाले सहित छह लोग गंभीर रूप से झुलस गए। हादसे में अभय कुमार सबसे अधिक झुलस गया था। उसे तत्काल पीजीआई रोहतक में भर्ती कराया गया जहां कई दिनों तक जिंदगी और मौत से संघर्ष करने के बाद रविवार की शाम उसने दम तोड़ दिया।

परिवार पर प्रभाव

कानूनी प्रक्रिया और पोस्टमार्टम के बाद मंगलवार को उसका शव पैतृक गांव लाया गया। इस हादसे में मनोरा गांव के ही राजेंद्र सिंह का पुत्र विनय कुमार भी गंभीर रूप से घायल हुआ है। उसका इलाज अभी पीजीआई रोहतक में चल रहा है। अभय परिवार का एकमात्र कमाऊ सदस्य था। वह दो भाइयों में बड़ा था और मजदूरी कर अपने छोटे भाई की पढ़ाई का पूरा खर्च उठाता था। उसके मौत से परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। पिता मनोज सिंह भी मजदूरी कर किसी तरह परिवार का भरण-पोषण करते है। -संतोष कुमार सिंह

सामान्य प्रश्न

इस घटना में किस युवक की मौत हुई?
इस घटना में मनोरा गांव के अभय कुमार की मौत हुई।
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