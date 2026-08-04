सीतामढ़ी स्टेशन पर बेहोश मिला युवक, नशाखुरानी गिरोह का शिकार होने की आशंका
आरपीएफ ने सदर अस्पताल में कराया भर्ती, होश आने के बाद होगी पहचान सीतामढ़ी स्टेशन पर बेहोश मिला युवक, नशाखुरानी गिरोह का शिकार होने की आशंका
सीतामढ़ी स्टेशन पर बेहोश मिला युवक, नशाखुरानी गिरोह का शिकार होने की आशंका सीतामढ़ी। सीतामढ़ी रेलवे स्टेशन परिसर में मंगलवार को उस समय अफरा-तफरी मच गई, जब शौचालय के समीप एक युवक अचेत अवस्था में पड़ा मिला। युवक की गंभीर हालत देख स्थानीय लोगों ने इसकी सूचना रेलवे सुरक्षा बल को दी। सूचना मिलते ही आरपीएफ की टीम मौके पर पहुंची और बेहोश युवक को तत्काल सदर अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में भर्ती कराया, जहां उसका इलाज चल रहा है। चिकित्सकों की निगरानी में युवक की स्थिति पर लगातार नजर रखी जा रही है।पुलिस अधिकारियों ने बताया कि युवक का हुलिया नेपाली नागरिक जैसा प्रतीत हो रहा है।
प्रारंभिक जांच और घटनास्थल की परिस्थितियों को देखते हुए आशंका जताई जा रही है कि वह नशाखुरानी गिरोह का शिकार हुआ है। संभावना है कि बदमाशों ने उसे नशीला पदार्थ खिलाकर या सुंघाकर उसके साथ लूटपाट की वारदात को अंजाम दिया हो। अधिकारियों के अनुसार युवक को अभी तक पूरी तरह होश नहीं आया है। उसके होश में आने के बाद ही उसकी पहचान और घटना के संबंध में स्पष्ट जानकारी मिल सकेगी। फिलहाल पुलिस और आरपीएफ मामले की विभिन्न बिंदुओं पर जांच कर रही है तथा युवक की पहचान कराने का प्रयास किया जा रहा है।
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