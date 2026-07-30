पेड़ की डाल से लटकता मिला युवक का शव
बहराइच जिले के सिलौटा गांव में एक युवक का शव गुल्लर पेड़ से लटकता मिला। मृतक की पहचान 20 वर्षीय बुद्धि लाल के रूप में हुई है। आत्महत्या के कारणों का पता नहीं चल सका है। पुलिस और फोरेंसिक टीम मौके पर पहुंचकर जांच कर रही है।
बहराइच , संवाददाता । उत्तर प्रदेश के बहराइच जिले के देहात कोतवाली के सिलौटा गांव में बुधवार देर रात एक युवक का शव घर के सामने गुल्लर के पेड़ की डाल से फंदे के सहारे लटकता मिला । जिसके चलते इलाके में सनसनी फैल गई। सूचना पर पहुंची पुलिस और फोरेंसिक टीम ने मौके पर जांच शुरू कर दी। मृतक की पहचान सिलौटा निवासी बुद्धि लाल (20) पुत्र लक्ष्मी नारायण मिश्रा के रूप में हुई है। बताया जा रहा है कि युवक ने घर के सामने स्थित गुल्लर के पेड़ में गमछे के सहारे फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली।
जांच प्रक्रिया
घटना की जानकारी मिलते ही परिवार में कोहराम मच गया और बड़ी संख्या में ग्रामीण मौके पर जुट गए। सूचना पर टिकोरा मोड़ पुलिस चौकी की टीम, फोरेंसिक विशेषज्ञ मौके पर पहुंचे और घटनास्थल का बारीकी से निरीक्षण किया। पुलिस ने शव को पेड़ से उतरवाकर आवश्यक विधिक कार्रवाई शुरू कर दी है। पुलिस का कहना है कि फोरेंसिक टीम साक्ष्य एकत्र कर रही है। जांच पूरी होने के बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा जाएगा। फिलहाल युवक के आत्महत्या किए जाने के कारणों का पता नहीं चल सका है। पुलिस सभी पहलुओं की जांच कर रही है।
पुलिस का बयान
देहात कोतवाल दद्दन सिंह ने बताया कि हर पहलु पर गहनता से तहकीकात की जा रही है。
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