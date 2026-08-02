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पुरानी नियमावली से शिक्षक भर्ती कराए सरकार

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, लखनऊ
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युवा मंच का प्रतिनिधि मंडल माध्यमिक शिक्षा मंत्री गुलाब देवी से मिला और 20,000 खाली टीजीटी-पीजीटी पदों के लिए पुरानी नियमावली से भर्ती विज्ञापन जारी करने की मांग की। प्रतिनिधियों ने बताया कि नई नियमावली से 7 लाख से अधिक अभ्यर्थी प्रभावित हुए हैं। मंत्री ने उचित निर्णय का आश्वासन दिया है।

पुरानी नियमावली से शिक्षक भर्ती कराए सरकार

अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में टीजीटी-पीजीटी के करीब 20 हजार खाली पदों पर पुरानी नियमावली से भर्ती विज्ञापन जारी कराने की मांग को लेकर युवा मंच का प्रतिनिधि मण्डल माध्यमिक शिक्षा मंत्री गुलाब देवी से मिला। प्रदेश अध्यक्ष अनिल सिंह के नेतृत्व में प्रतिनिधिमंडल ने मंत्री को बताया कि 16 सितंबर 2025 को जारी नई नियमावली से सात लाख से अधिक अभ्यर्थी प्रभावित हुए हैं। कई पुरानी शैक्षिक योग्यताओं को अचानक समाप्त कर दिया गया है। मंत्री ने मामले का परीक्षण कर उचित निर्णय लेने का आश्वासन दिया है। युवा मंच ने चेतावनी दी है कि यदि मांग पूरी नहीं हुई तो प्रदेशव्यापी आंदोलन किया जाएगा।

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इस अवसर अधिवक्ता अमित पांडेय, अखिलेश वर्मा, के. डी. वर्मा, बृजेश सिंह, भानु शुक्ला, आरती सिंह, दीपिका मिश्रा आदि मौजूद रहे।

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