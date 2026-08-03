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नशे से दूर रहने का संकलप लें, जीवन में अनुशासन को अपनाएं

By Parul
हिन्दुस्तान, मेरठ
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मेरठ में चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय में नशा मुक्त युवा कार्यक्रम का शुभारंभ हुआ। कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सजीव प्रसारण भी हुआ। कार्यवाहक कुलपति ने नशा मुक्ति की आवश्यकता पर बल दिया। पदाधिकारियों ने स्वस्थ जीवन शैली अपनाने का संदेश दिया और छात्रों को जागरूक किया।

नशे से दूर रहने का संकलप लें, जीवन में अनुशासन को अपनाएं

मेरठ। चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय में रविवार को नशा मुक्त युवा फॉर विकसित भारत-संकल्प अभियान का भव्य शुभारंभ हुआ। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यक्रम का सजीव प्रसारण भी देखा गया। कार्यक्रम का आयोजन विवि परिसर स्थित सुभाष चंद्र बोस प्रेक्षागृह में हुआ, जिसमें विभिन्न गणमान्य अतिथियों, प्राध्यापकों एवं बड़ी संख्या में छात्र-छात्राओं ने उत्साहपूर्वक सहभागिता की। कार्यवाहक कुलपति प्रोफेसर हरे कृष्णा ने नशा मुक्ति अभियान की आवश्यकता पर बल दिया। राष्ट्रीय सेवा योजना के कार्यक्रम समन्वयक डॉ. डीके चौहान ने विद्यार्थियों को नशे से दूर रहकर स्वस्थ व अनुशासित जीवन शैली अपनाने का संदेश दिया। प्रोफेसर वीरपाल सिंह ने नशा मुक्ति को आत्मिक शुद्धि एवं सामाजिक उत्थान से जोड़ते हुए सभी को जागरूक किया।

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कार्यवाहक कुलसचिव प्रो. भूपेंद्र सिंह ने अंतर्मन की चेतना को सशक्त बनाने का अभ्यास कराया गया। इस मौके पर मुख्य अतिथि डॉ. रवि राणा, डॉ. केके शर्मा, डॉ. संदीप अग्रवाल, डॉ. आराधना, डॉ.गार्गी, डॉ. रजनी श्रीवास्तव, डॉ. निर्लेप कौर, डॉ. वंदना, डॉ. प्रिया, डॉ. प्रदीप, डॉ. सीपी सिंह, डॉ. अलका तिवारी आदि रहे।

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लेखक के बारे में

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शॉर्ट बॉयो:
पारुल पिछले लगभग 15 वर्षों से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हैं और वर्तमान में हिन्दुस्तान समाचार पत्र जो (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) का हिंदी दैनिक समाचार पत्र है, के मेरठ संस्करण में कार्यरत हैं। वह विशेष रूप से ज्योतिष, ग्रह चाल, महिला संगठन, महिला समिति और क्लब गतिविधियों से संबंधित समाचारों पर कार्य करती हैं। अपने लंबे अनुभव के दौरान उन्होंने पाठकों की रुचि और सामाजिक विषयों की गहरी समझ विकसित की है।

परिचय एवं अनुभव
पारुल भारतीय मीडिया जगत में एक अनुभवी पत्रकार के रूप में जानी जाती हैं। वर्ष 2010 से वह लगातार ज्योतिष और ग्रह चाल से जुड़े विषयों पर काम कर रही हैं। ग्रहों की चाल में बदलाव, ग्रह योग, सूर्यग्रहण और चंद्रग्रहण जैसे विषयों पर उनकी कई महत्वपूर्ण खबरें प्रकाशित हो चुकी हैं। उनकी लेखन शैली सरल, तथ्यपरक और पाठकों की जिज्ञासा को ध्यान में रखकर तैयार की जाती है।

करियर का सफर
पारुल ने अपने पत्रकारिता जीवन की शुरुआत वर्ष 2008 में डीएलए न्यूजपेपर से की जहां उन्होंने प्रिंट पत्रकारिता की बुनियादी समझ विकसित की। इसके बाद वर्ष 2011-2012 तक वह अमर उजाला समाचार पत्र से जुड़ी रहीं और यहां विभिन्न सामाजिक, प्राइमरी शिक्षा, महिला संगठन, महिला कॉलेज एवं ज्योतिष विषयों पर कार्य किया। वर्ष 2013 में उन्होंने हिन्दुस्तान समाचार पत्र से अपनी नई पारी शुरू की। यहां उन्हें ज्योतिष, ग्रह चाल और सामाजिक विषयों पर गहराई से कार्य करने का अवसर मिला और तब से वह लगातार इसी विषय क्षेत्र को कवर कर रही हैं।

शैक्षणिक पृष्ठभूमि
पारुल ने वाणिज्य स्नातक (बीकॉम) की शिक्षा प्राप्त की है। इसके साथ ही उन्होंने हिंदी पत्रकारिता में स्नातकोत्तर डिग्री (पीजी डिग्री) प्राप्त की है। इसके अतिरिक्त उन्होंने समाजशास्त्र में परास्नातक (एमए) भी किया है। यह शैक्षणिक पृष्ठभूमि उन्हें भाषा, समाज और पत्रकारिता के विषयों को बेहतर ढंग से समझने में सहायता करती है।

विशेषज्ञता और दृष्टिकोण
ज्योतिष शास्त्र और ग्रहों की चाल से जुड़े विषयों पर पारुल की विशेष पकड़ है। उन्होंने सूर्यग्रहण, चंद्रग्रहण और महत्वपूर्ण ग्रह योग से संबंधित कई विश्लेषणात्मक समाचार प्रकाशित किए हैं। उनका मानना है कि पत्रकारिता की मूल शक्ति तथ्यपरकता, विश्वसनीयता और सटीक सूचना और वह भी सरल भाषा में निहित होती है।

लक्ष्य
पारुल का लक्ष्य पाठकों तक सटीक, प्रमाणिक और उपयोगी जानकारी पहुंचाना है ताकि वे समाज और समसामयिक विषयों को बेहतर ढंग से समझ सकें।

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