नशा से मुक्त रह नया और विकसित समाज बनाएं युवक

जागरूक, स्वस्थ एवं जिम्मेदार युवा ही विकसित भारत की मजबूत नींव रख सकता है, युवाओं ने लिया नशा मुक्त भारत निर्माण का संकल्प

जागरूक, स्वस्थ एवं जिम्मेदार युवा ही विकसित भारत की मजबूत नींव रख सकता है नशा मुक्त युवा फॉर विकसित भारत अभियान के अंतर्गत पीएम के संबोधन का हुआ लाइव प्रसारण युवाओं ने लिया नशा मुक्त भारत निर्माण का संकल्प जहानाबाद, नगर संवाददाता। मेरा युवा भारत एवं जिला प्रशासन के संयुक्त तत्वावधान में नशा मुक्त युवा फॉर विकसित भारत अभियान के अंतर्गत एसएस कॉलेज जहानाबाद में प्रधानमंत्री के संबोधन का युवाओं के बीच लाइव प्रसारण किया गया। कार्यक्रम का उद्देश्य युवाओं को नशे के दुष्प्रभावों के प्रति जागरूक करना तथा विकसित भारत के निर्माण में उनकी सकारात्मक एवं सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करना था। program में उप विकास आयुक्त आदित्य कुमार पीयूष, जिला युवा अधिकारी हिमांशु कुमार, जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, शिक्षा विभाग, जिले के विभिन्न विद्यालयों के प्रधानाचार्य, भारत स्काउट एवं गाइड के सदस्य, युवा मंडलों के प्रतिनिधि, माय भारत के स्वयंसेवक, एनसीसी कैडेट्स तथा बड़ी संख्या में छात्र-छात्राओं ने उत्साहपूर्वक भाग लिया।

प्रधानमंत्री का संबोधन कार्यक्रम के दौरान उपस्थित युवाओं ने प्रधानमंत्री के संबोधन को सुना। अपने संबोधन में प्रधानमंत्री ने नशा मुक्त भारत के निर्माण, युवाओं की राष्ट्र निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका तथा स्वस्थ, अनुशासित एवं सकारात्मक जीवनशैली अपनाने का संदेश दिया। उन्होंने युवाओं का आह्वान किया कि वे स्वयं नशे से दूर रहें तथा समाज को भी इस सामाजिक बुराई से मुक्त बनाने में अग्रणी भूमिका निभाएँ।

उप विकास आयुक्त का संदेश इस अवसर पर उप विकास आयुक्त आदित्य कुमार पीयूष ने युवाओं को संबोधित करते हुए कहा कि नशा व्यक्ति के स्वास्थ्य, परिवार एवं समाज के लिए अत्यंत घातक है। उन्होंने कहा कि प्रत्येक युवा का दायित्व है कि वह स्वयं नशे से दूर रहे तथा अपने मित्रों एवं समाज के अन्य लोगों को भी इसके दुष्प्रभावों के प्रति जागरूक करे। उन्होंने कहा कि एक जागरूक, स्वस्थ एवं जिम्मेदार युवा ही विकसित भारत की मजबूत नींव रख सकता है।

ध्यान देने योग्य बातें जिला युवा अधिकारी हिमांशु कुमार ने कहा कि मेरा युवा भारत द्वारा संचालित नशा मुक्त युवा फॉर विकसित भारत अभियान के माध्यम से युवाओं को जन-जागरूकता से जोड़ने का सतत प्रयास किया जा रहा है। उन्होंने उपस्थित स्वयंसेवकों, युवा मंडलों, एनसीसी कैडेट्स, भारत स्काउट एवं गाइड के सदस्यों तथा विद्यार्थियों से अपने-अपने क्षेत्रों में नशा मुक्ति का संदेश जन-जन तक पहुँचाकर इस अभियान को जन आंदोलन का स्वरूप प्रदान करने का आह्वान किया। कार्यक्रम के समापन पर उपस्थित सभी प्रतिभागियों ने नशा मुक्त भारत के निर्माण तथा समाज को नशा मुक्त बनाने में सक्रिय भूमिका निभाने का सामूहिक संकल्प लिया। फोटो- 02 अगस्त जेहाना- 08 कैप्शन- शहर स्थित एसएस कॉलेज में रविवार को नशा मुक्त युवा फॉर विकसित भारत अभियान के अंतर्गत पीएम का लाईव प्रसारण सुनते युवा, छात्र, शिक्षक व गाइड।