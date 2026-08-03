बीएचयू वालों ने सुना प्रधानमंत्री का भाषण

वाराणसी, मुख्य संवाददाता। नशामुक्त युवा फॉर विकसित भारत संकल्प अभियान का शुभारंभ रविवार को बीएचयू में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संबोधन के साथ हुआ। विद्यार्थियों ने नशामुक्त भारत की शपथ ली। इसी क्रम में सुशासन और स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए विभिन्न संस्थानों में कार्यक्रम आयोजित किए गए।

वाराणसी, मुख्य संवाददाता। नशामुक्त युवा फॉर विकसित भारत संकल्प अभियान के शुभारंभ के मौके पर रविवार को बीएचयू में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन सुना गया। प्रसारण देखने के लिए विवि में विशेष व्यवस्था की गई। बड़ी संख्या में विद्यार्थियों, शिक्षकों, अधिकारियों, कर्मचारियों तथा अन्य सदस्यों ने प्रधानमंत्री को सुना। विज्ञान संस्थान के महामना सभागार में कुलपति प्रो. अजित कुमार चतुर्वेदी, कुलसचिव राजन श्रीवास्तव, छात्र अधिष्ठाता प्रो.रंजन कुमार सिंह, विज्ञान संस्थान के निदेशक प्रो.संजय कुमार, विभिन्न संस्थानों के निदेशक, संकाय प्रमुख, शिक्षक, विद्यार्थी एवं कर्मचारीगण उपस्थित रहे। कुलपति ने विद्यार्थियों को नशामुक्त युवा, नशामुक्त भारत के निर्माण के प्रति अपनी प्रतिबद्धता की शपथ दिलाई।

जागरूकता अभियान बीएचयू की एनएसएस इकाई की ओर से जागरूकता अभियान चलाया गया। नशे से होने वाले नुकसान पर केंद्रित नुक्कड़ नाटक बिड़ला विश्वनाथ मंदिर के समक्ष प्रस्तुत किया गया। इस अवसर पर कृषि विज्ञान संस्थान के निदेशक डॉ. वीके मिश्रा, छात्र सलाहकार डॉ. एमके सिंह तथा एनएसएस समन्वयक डॉ. स्वप्ना मीना उपस्थित रहीं। समन्वयन डॉ.अभिषेक दत्त त्रिपाठी एवं डॉ.अरविंद ने किया।

संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय में भी हुआ आयोजन संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय में भी ‘नशामुक्त युवा-विकसित भारत’ अभियान के तहत जनजागरूकता कार्यक्रम हुआ। कुलपति प्रो. बिहारी लाल शर्मा के मार्गदर्शन एवं कुलसचिव राकेश कुमार के निर्देशन में मुख्य परिसर सहित सभी संबद्ध महाविद्यालयों में एक साथ नशामुक्ति शपथ कार्यक्रम हुआ। प्रो.बिहारी लाल शर्मा ने कहा कि युवा शक्ति ही विकसित भारत की सबसे बड़ी ऊर्जा है। मुख्य परिसर में प्रधानमंत्री का प्रेरक संबोधन सामूहिक रूप से सुना गया। संचालन प्रो.शैलेश कुमार मिश्र तथा डॉ.रविशंकर पांडेय ने किया। धन्यवाद ज्ञापन डॉ.दुर्गेश पाठक ने किया। विश्वविद्यालय और महाविद्यालय के छात्रों ने अभियान से जुड़ने के लिए एमवाई भारत ऐप भी डाउनलोड किया।

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आवश्यक : नशामुक्त युवा फॉर विकसित भारत अभियान शुरू

फोटो 02 AK 05 : ब्रह्माकुमारीज के सारनाथ स्थित क्षेत्रीय मुख्यालय में रविवार को नशामुक्त भारत की शपथ लेते लोग।

वाराणसी, मुख्य संवाददाता। नशामुक्त युवा फॉर विकसित भारत अभियान के तहत ब्रह्माकुमारीज की ओर से विशेष आयोजन रविवार को किया गया। संस्था के सारनाथ स्थित क्षेत्रीय मुख्यालय ग्लोबल लाइट हाउस में विभिन्न आयु वर्ग के दो सौ से अधिक लोगों ने उत्साहपूर्वक भाग लेकर हर प्रकार के नशे और व्यसनों से आजीवन मुक्त रहने का संकल्प किया। यह अभियान भारत सरकार और ब्रह्माकुमारीज के बीच हुए एमओयू के तहत आरंभ किया गया है। इसका आभासी उद्घाटन प्रधानमंत्री ने किया। इस अभियान के तहत दस करोड़ लोगों को नशामुक्ति के लिए संकल्पित कराने का लक्ष्य है। उपस्थित सभी लोगों ने ‘नशामुक्त भारत’ की शपथ ली। आगे चलकर ब्रह्माकुमारीज एवं एमवाई भारत द्वारा अगले दो वर्षों तक प्रत्येक रविवार को समाज हित में विभिन्न सामाजिक गतिविधियों का आयोजन किया जाएगा। सारनाथ में हुए आयोजन में दीपेंद्र, राधिका, तापोशी, विपिन, राजू, गंगाधर, संदीप, अनीता प्रमुख रूप से उपस्थित रहीं।

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युवाओं ने लिया नशामुक्त भारत का संकल्प फोटोः माय भारत

वाराणसी, हिटी। युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय के अंतर्गत 'माय भारत' की ओर से रविवार को आयुक्त सभागार में आयोजित 'नशा मुक्त युवा-विकसित भारत संकल्प अभियान' का शुभारम्भ हुआ। सभागार में मौजूद 200 से अधिक युवा प्रतिभागियों ने प्रधानमंत्री के उद्बोधन का लाइव प्रसारण सुना। अंत में प्रतिभागियों ने सामूहिक रूप से 'नशामुक्त भारत' के समर्थन में राष्ट्र को नशामुक्त बनाने का संकल्प लिया। इस अवसर पर युवा स्वयंसेवकों, माय भारत एवं राष्ट्रीय सेवा योजना के स्वयंसेवकों, शिक्षण संस्थानों के छात्र-छात्राओं, विभिन्न विभागों के अधिकारियों तथा गणमान्य नागरिकों की सहभागिता रही।

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विकसित भारत के लिए नशे से दूर रहे लोग रोहनिया। नशे से स्वास्थ्य ही नहीं, परिवार और समाज भी खराब होता है। विकसित भारत बनाने के लिए जरूरी है कि लोग नशे से दूर रहे। वे शिक्षा, कौशल, नवाचार और सकारात्मक गतिविधियों में अपनी ऊर्जा का प्रयोग करें। डॉ. राममनोहर लोहिया पीजी कॉलेज में रविवार को ‘नशामुक्त युवा : विकसित भारत’ विषयक जागरूकता कार्यक्रम में वक्ताओं ने ये विचार व्यक्त किए। इस दौरान जागरूकता, साइकिल रैली, योगाभ्यास और सेमिनार हुआ। प्रबंधक सुशील सिंह तोयज और प्राचार्या प्रो. सुमनलता देवी की अध्यक्षता में कार्यक्रम संपन्न हुआ। संचालन प्रो. रणधीर सिंह ने किया। प्रो. बृजेश जायसवाल, डॉ. कृपाशंकर पाठक, डॉ. हेमंत सिंह, डॉ. अखिलेश्वर तिवारी, रवि कुमार, नरेंद्र राय मौजूद रहे।